Karayolu üzerindeki tehlikeye rağmen fotoğraf sevdasından vazgeçmiyorlar

BARTIN Bartın-Karabük karayolu üzerinde, iki tarafı ağaçlarla sarılı olan karayolunda yolculuk edenler, koruma altındaki yeşil tünelin içinden geçmenin keyfini çıkarırken, evlenecek çiftler de düğün çekimleri için bölgeyi tercih ediyor.

Bartın-Karabük karayolunun Bahçecik ve Ovacuma köyleri mevkiinde sağlı sollu ağaçların oluşturduğu manzara, görenleri büyülüyor. Ağaçlardan oluşan tüneli andıran manzarayı görenler, cep telefonlarıyla anı ölümsüzleştiriyor. Ağaç tünel, yol üzerinde seyahat edenlerin yanı sıra gelin ve damatların da fotoğraf çektirdiği mekanların başında geliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2009 yılında 1. derecede SİT alanı ilan edilen 9 kilometrelik ağaç tünel geçen yıl yine bakanlık tarafından 'korunması gereken özel alan' ilan edilmişti.

9 kilometrelik yolda her iki tarafta yer alan kavlak ağaçlarının yaprakları sonbahar ve ilkbahar aylarında oluşturduğu görsel şölen ise seyahat edenleri adeta büyülüyor. Yol kenarında park eden sürücüler hatıra fotoğrafı ve öz çekim yaparak, o anları ölümsüzleştirirken, gelin ve damatların ise tercih ettiği mekanların başında yer alıyor.

"Tehlikeye rağmen o andan vazgeçmiyorlar"

Evlenme hazırlarında olan gelin adayları, heyecanla doğal ortamın eşsiz güzelliğini trafik korkusuna rağmen yaşamaktan vazgeçmiyorlar.

Dünya evine giren damat Süleyman Destirici, eşiyle birlikte beraber İstanbul dan geldiklerini söyleyerek, " Memleketimiz Safranbolu'da fotoğraf çekmeğe karar verdik, akabinde de Bartın yolu üzerinde çok güzel bir ağaç tünel var. Bunuda eşlerimizle dostlarımızla fotoğraflayarak anılarımızı paylaşmak istedik. Göremeyenler içinde çok güzel olduğunu arkadalarımıza belirtmek istedik." dedi

Gelin Özge Destirici, kendisinin Tunceli'li olduğunu Karadenizin de doğasının harika olduğunu gördüğünü söyleyerek, " Özellikle bu yol beni çok etkiledi ve ağaçlı yol. Normalde İstanbul'da yapmak istemedik çekimi çünkü genelde yada bir alanda kapalı kalıyorsunuz belli bir düzen sahibi oradaki fotografçılar. Ama burada gayet doğal çekim halinde gerçekleştirdik"

Fotoğrafçı Sezer Ünlü, ise, çiftlerin gösterdikleri pozları araç çarpma tehlikesine rağmen olduğunu söylesekte algılayamadıklarını ancak, aynı pozu bir kaç kez allıyoruz ve zorlansakta, sonuşta çekimlere değdiğini kaydetti. Ağaç tünellerde çekim yaptıran bir başka damat Murat Sivritepe ise, "Kamereman abilerimiz sağolsun ama yinede zorlanıyorlar ve zor bir şekilde fotograf çekiyoruz. Araçlar vızır vızır geçiyorlar" dedi.

Gelin adayı Eda Akbaş ise "Buraya da mutlu günümüz için geldik ama sürücülerin insanların daha anlayışlı olmasını istiyoruz. Çok zorluklarla gerçekten çekiyorlar fotoğrafçımız kamereman gerçekten çok zor. Sonuçta bir defa oluyor böyle şeyler mutlu günümüzü bir kere yasıyoruz" dedi.