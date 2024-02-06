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Taylor Swift, Grammy zaferini ekibiyle paylaştı: 160.000 dolarlık hediyeler aldı

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Dördüncü Grammy ödülünü kazanan Taylor Swift, sahne arkası ekibine 160.000 dolarlık lüks hediyeler aldı. Bu cömert jest, Swift'in sadece bir sanatçı olarak değil, aynı zamanda bir lider olarak da nasıl takdir edildiğini gösteriyor. Hediyeler arasında Cartier ve Louis Vuitton'dan geleneksel ve lüks eşyalar bulunuyor.

Taylor Swift, Grammy zaferini sahne arkası ekibine 160.000 dolarlık hediyeler alarak kutladı. Cartier ve Louis Vuitton'dan seçilen özel eşyalarla, takdir ve minnettarlığını gösterdi. Bu jest, Swift'in liderlik ve cömertliğini yansıttı.

Taylor Swift, Midnights albümüyle tarihi bir başarıya imza atarak dördüncü Grammy ödülünü kazandı. Los Angeles'taki törende en iyi pop vokal albümü dahil olmak üzere birçok ödül aldı. Ancak Taylor, bu zaferi sadece kendisi için değil, sahne arkası ekibinin de bir zaferi olduğunu gösterdi.

Bu nedenle, 30 kişiden fazla oluşan sahne arkası ekibine 160.000 dolarlık hediyeler aldı. Danışmanlar, asistanlar ve yöneticiler için özenle seçilmiş hediyeler arasında Cartier ve Louis Vuitton'dan geleneksel ve lüks eşyalar bulunmaktaydı. Kadınlar için Cartier'den 2.100 dolarlık omuz çantaları ve 2.500 dolarlık Cartier d'Amour kolyeleri tercih edildi. Erkekler için ise Louis Vuitton'dan 2.500 dolarlık seyahat çantaları ve 3.300 dolarlık Christopher MM sırt çantaları seçildi.

Kaynaklar, Taylor'ın ekibine aile gibi davrandığını ve onlara büyük önem verdiğini vurguladı. Bu cömert jest, Swift'in sadece bir sanatçı olarak değil, aynı zamanda bir lider olarak da nasıl takdir edildiğini gösterdi.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin

Grammy Ödülleri Taylor Swift Magazin Yaşam Kültür Sanat Haberler

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Yorumlar (1)

haksız mıyım:

bu kadının hayatını okuyun nasıl parlatıldığını görürsünüz. tamamen halkları konsolide etmek için, siyaset mühendisiliği yapmak için bu kadın KÜRESELCİLER tarafından parlatıldı. bu komplo teorisi değil. okuyun görün. bıden ekibi trump karşıtları işin içinde

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