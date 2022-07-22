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Tatlıses Yalıkavak'ı inletti

İhlas Haber Ajansı - Magazin
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Tatlıses Yalıkavak'ı inletti

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses Bodrum verdiği konserde yer yerinden oynadı.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses Bodrum verdiği konserde yer yerinden oynadı. Günay Restoran'da sahne alan Tatlıses, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Sahnelere geri dönmesinin ardından Bodrum'da da sahne almaya başlayan İbrahim Tatlıses, Günay Restoran'da sezonun 3'üncü sahnesini aldı. Söylediği unutulmaz şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Tatlıses, hareketli parçalarıyla sevenlerini bir an olsun yerinde oturtturmadı. Yaptığı esprilerle de sevenlerini kahkahalara boğan Tatlıses, canlı performansıyla Yalıkavak'ı inletti. Tatlıses söylediği duygusal parçalara ise sevenleri eşlik etti. Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan Tatlıses'in performansı tam not aldı.

(Eren Ayhan/İHA)

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