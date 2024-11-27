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Tarkan, İstanbul'da konser verdi, ayakkabıları ile dikkat çekti

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Uzun bir aradan sonra İstanbul'da konser veren megastar Tarkan, sevilen şarkılarıyla dinleyenleri coşturdu. Tarkan'ın konserde giydiği yumurta topuk ayakkabısı ise çok konuşuldu.

Uzun bir aradan sonra İstanbul'da özel bir gecede sahne alan megastar Tarkan, şarkılarıyla dinleyenlere keyifli anlar yaşattı. Hem coşan hem de coşturan Tarkan, konserde tercih ettiği ayakkabılarıyla gündem oldu.

Sahnede tercih ettiği ayakkabıları Samsun'un Çarşamba ilçesi ile özdeşleşen ve yumurta topuk ayakkabı olarak bilinen ayakkabılara benzetilen Tarkan'ın tercihi, sahne performansının önüne geçmeyi başardı. Sosyal medyada çok konuşulan megastar'ın ayakkabılarına "Dedem de giyerdi", "Bu nasıl ayakkabı Tarkan" yorumları yapıldı.

İşte o ayakkabılar:

Tarkan, İstanbul'da konser verdi, ayakkabıları ile dikkat çekti

Tarkan, İstanbul'da konser verdi, ayakkabıları ile dikkat çekti
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıFerhat Öztürk:

Yahu bana ne tarkanın giydiği ayakkabıdan

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Haber Yorumlarıhamit karaaslan:

eşi elazığlı oda yumurta topuk gakkoş ayakkabısı giymiş ne var bunda..enişte sonuçda..

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

ben bu yaşıma kadar bir kuruş verip şarkıcı türkücü izlemedim dinlemedim anca beleşe afkıran varsa onları dinlerim çünki haramiler gibi kolay para kazanmıyorum akılsızcada paramı harcamıyorum

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Haber YorumlarıErtan Baykal:

Haberciler, ne renk don giydiğini de araştırın. Hayat zor.

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Haber YorumlarıMapo 77:

unlu olmadan once ayakkabisi yumurta topuktu tarkancigimin sonradan barnak arasi giymeye basladi

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