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Tarkan'ın İzmir'deki konseri öncesi facia! Sahne çöktü, çalışanlar altında kaldı

Magazin Haberleri

Ünlü sanatçı Tarkan'ın uzun bir aradan sonra İzmir'de gerçekleştireceği konserin hazırlıkları devam ederken büyük bir kaza yaşandı. Sahnenin çökmesi sonucu çalışanlar altında kaldı. Yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Türkiye'de ve dünyada milyonlarca hayranı bulunan Megastar Tarkan, sahnelere İzmir'de vereceği konserle dönmeye hazırlanıyor. Tarkan'ın 9 Eylül'de vereceği konserin hazırlıkları devam ederken, büyük bir kaza yaşandı.

DEV SAHNE BİR ANDA ÇÖKTÜ

İlk bilgilere göre sahne kurulumu sırasında büyük çaplı bir kaza yaşandı ve sahne çöktü. Sahnenin altında çok sayıda çalışanın kaldığı iddia edildi. Çalışanlardan yaralı olan bir kişi hastaneye kaldırılırken, platform altında başka çalışan olup olmadığını belirlemek için çalışma gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, olayda can kaybı ve yaralanma olmadığını açıklarken, konserle ilgili tekrar bilgilendirme yapacaklarını söyledi.

Tarkan'ın İzmir'deki konseri öncesi facia! Sahne çöktü, çalışanlar altında kaldı

REKOR SAYI BEKLENİYOR

Tarkan'ın konseri için büyük heyecan yaşanırken, geçtiğimiz günlerde İzmir Kordon'daki evlerin balkonlarının dahi kiraya verildiği belirtilmişti. Diğer yandan kazayla ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi.

Tarkan'ın İzmir'deki dev konseri öncesi facia! Sahne çöktü, çalışanlar altında kaldı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin

Tarkan İzmir Magazin Güncel Haberler

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