Tarkan'ın acı günü! Annesi hayatını kaybetti
Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede kalp krizi nedeniyle yaşamını kaybetti. Acı haberi Almanya'daki Avrupa turnesi sırasında alan Tarkan, hemen İstanbul'a döndü.
Ünlü şarkıcı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti. Hürriyet'in haberine göre; Avrupa turnesi için Almanya'da olan Tarkan, acı haberi alır almaz İstanbul'a geldi. Megastar Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, yarın İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak.