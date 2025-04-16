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Tarkan'ın acı günü! Annesi hayatını kaybetti

Tarkan'ın acı günü! Annesi hayatını kaybetti
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Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede kalp krizi nedeniyle yaşamını kaybetti. Acı haberi Almanya'daki Avrupa turnesi sırasında alan Tarkan, hemen İstanbul'a döndü.

Ünlü şarkıcı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti. Hürriyet'in haberine göre; Avrupa turnesi için Almanya'da olan Tarkan, acı haberi alır almaz İstanbul'a geldi. Megastar Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, yarın İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak.

Tarkan'ın acı günü! Annesi hayatını kaybetti

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Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarırhfpc5zpp8:

hiç üzülmedim, bay özerus ve İmamoğluous kilisede cenaze törenine katılır.

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme42
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Haber YorumlarıLeven Ergün:

BAŞIN SAĞOLSUN TARKAN KARDEŞİM

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme8
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Haber Yorumlarırhvz4byzsx:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme6
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Haber Yorumlarımurat özkan:

Allah Rahmet Etsin Nur Olsun Kabri

Yorum Beğen28
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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

İman tazeler belki bu şekilde..

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Haber YorumlarıHad Bildiren:

Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Bu ülkenin müziğine, sanatına bir daha eşi benzeri gelmeyecek bir cevher yetiştirdiği için teşekkürler. Ailesine sabırlar dilerim.

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Haber YorumlarıYavuz:

Allah laikiyle muamele etsin

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