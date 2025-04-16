Tarkan'ın acı günü! Annesi hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti. Hürriyet'in haberine göre; Avrupa turnesi için Almanya'da olan Tarkan, acı haberi alır almaz İstanbul'a geldi. Megastar Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, yarın İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak.