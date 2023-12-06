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Tarikat fragmanıyla tepki çeken Kızıl Goncalar'ın yayın tarihi belli oldu

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Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilk fragmanında Ahilikle ilgili sahnede dolayı tepki çeken ve yapım şirketinin özür dileyerek yeni bir tanıtım yayınladığı Kızıl Goncalar dizisi 18 Aralık'ta izleyiciyle buluşacak. Özcan Deniz ile başrolü paylaşan Özgü Namal, dizide tesettürlü bir kadını oynayacak.

10 yıl sonra setlere dönen Özgü Namal ile Özcan Deniz'in başrolü paylaştığı Kızıl Goncalar dizinin ilk fragmanındaki "Ahiler çok mülayim görünürler ama her şey beklenir" sözleri tepki çekmiş yapım şirketi özür dileyerek tanıtımı güncellemişti. Yayınlanmadan tepkileri odağı olan dizi 18 Aralık Pazartesi günü yayınlanmaya başlayacak.

KIZIL GONCALAR'IN KONUSU

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent ( Özcan Deniz ) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

Tarikat fragmanıyla tepki çeken Kızıl Goncalar'ın yayın tarihi belli oldu

KADROSUNDA USTA İSİMLER YER ALIYOR

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle heyecanla beklenen dizide Özcan Deniz ve Özgü Namal'a, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehra Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı isimler eşlik ediyor.

Tarikat fragmanıyla tepki çeken Kızıl Goncalar'ın yayın tarihi belli oldu

Tarikat fragmanıyla tepki çeken Kızıl Goncalar'ın yayın tarihi belli oldu

Ecem Altan
Ecem Altan
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Özcan Deniz Özgü Namal Magazin Haberler

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Yorumlar (3)

sade vatandaş:

iyyake nabüdü ve iyyake nestain

Yanıtla00
Vatandaş:

Acaba nasıl bir islam düşmanlığı ve karalama olacak, merakla bekliyoruz :)

Yanıtla21
HALİS ER:

Müslüman düşmanları

Yanıtla1120
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