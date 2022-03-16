Tarık Mengüç, telefonuyla uğraşan kadının dikkatini çekmek için şekilden şekle girdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tarık Mengüç, telefonuyla uğraşan kadının dikkatini çekmek için şekilden şekle girdi

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
 - Güncelleme:

Tarık Mengüç, sahne aldığı mekanda telefonla oynayan kadın seyircinin dikkatini çekmek için başına giderek şarkı söylemeye başladı. Ancak telefonuna dalan kadın, Tarık Mengüç'ün bağırmasıyla yerinde sıçradı.

Geçtiğimiz günlerde ailesini tehdit eden bacanağından şikayetçi olan Tarık Mengüç, önceki gün kadınlar matinesinde sahneye çıktı. Eğlenceli anların yaşandığı gecede bir kadının sürekli telefonla uğraştığını gören Tarık Mengüç, hamlesiyle herkesi korkuttu.

KADININ DİKKATİNİ DAĞITMAK İÇİN BAĞIRDI

Şarkı söylediği esnada bir kadının sürekli telefonla oynadığını gören Mengüç, kadının başında durarak şarkısını okumaya devam etti. Kadının dikkatini çekmek için her yolu deneyen ancak başarılı olamayan şarkıcı, kadına doğru eğilerek bağırdı. Aynı masada oturan arkadaşının gülmelerini de duymayan kadın, Mengüç'ün bağırmasıyla yerinden sıçradı.

"TOP PATLASA UMRUNDA OLMAYACAK"

2. Sayfa'nın Instagram hesabından yayınlanan videosunu gören Tarık Mengüç ise "Ah ah top patlasa umurunda olmayacak. Kadınlar matinesi turnesindeydim özellikle onun yanın gittim. Bu bayan nerelere dalmış diye ama en sonunda bağırdım" dedi.

Tarık Mengüç, telefonuyla uğraşan kadının dikkatini çekmek için şekilden şekle girdi

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Tarık Mengüç, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

SAYGISIZ KADIN iyi olmuş korktuğu

Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title