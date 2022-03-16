Tarık Mengüç, telefonuyla uğraşan kadının dikkatini çekmek için şekilden şekle girdi

Geçtiğimiz günlerde ailesini tehdit eden bacanağından şikayetçi olan Tarık Mengüç, önceki gün kadınlar matinesinde sahneye çıktı. Eğlenceli anların yaşandığı gecede bir kadının sürekli telefonla uğraştığını gören Tarık Mengüç, hamlesiyle herkesi korkuttu.

KADININ DİKKATİNİ DAĞITMAK İÇİN BAĞIRDI

Şarkı söylediği esnada bir kadının sürekli telefonla oynadığını gören Mengüç, kadının başında durarak şarkısını okumaya devam etti. Kadının dikkatini çekmek için her yolu deneyen ancak başarılı olamayan şarkıcı, kadına doğru eğilerek bağırdı. Aynı masada oturan arkadaşının gülmelerini de duymayan kadın, Mengüç'ün bağırmasıyla yerinden sıçradı.

"TOP PATLASA UMRUNDA OLMAYACAK"

2. Sayfa'nın Instagram hesabından yayınlanan videosunu gören Tarık Mengüç ise "Ah ah top patlasa umurunda olmayacak. Kadınlar matinesi turnesindeydim özellikle onun yanın gittim. Bu bayan nerelere dalmış diye ama en sonunda bağırdım" dedi.