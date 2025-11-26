Tarafını belli etti: Evrim Akın'la ilgili bir çıkış da Oya Başar'dan geldi

Usta oyuncu Oya Başar, Asena Keskinci'nin yıllar önce birlikte rol aldığı Evrim Akın hakkında ortaya attığı iddialara dair konuştu. Başar, Akın için "Çok saygılı, çok efendidir. Zorbalık yapacak bir kız değil" diyerek rol arkadaşına sahip çıktı. Başar, kızı Ayşe Kırca ile sevgili olan komedyen Doğu Demirkol hakkında da "Müstakbel damadımı çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

ASENA KESKİNCİ'DEN BOMBA İDDİALAR

Bir dönemin sevilen dizisi "Bez Bebek"te çocuk oyuncu olarak rol alan Asena Keskinci, kısa süre önce yaptığı açıklamalarda, dizinin çekildiği dönemde anne ve babasının boşanma sürecinde olduğunu söylemiş ve Evrim Akın hakkında çarpıcı iddialar ortaya atmıştı. Keskinci, Akın'ın kendisine, "Senin annenle baban boşanıyor ya… Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?" dediğini öne sürmüş, ayrıca babasıyla ilişki yaşadığını iddia etmişti. Genç oyuncu, o süreçte zorbalığa maruz kaldığını da ifade etmişti.

SETTEN KESKİNCİ'YE DESTEK

Keskinci'nin açıklamalarının ardından dizide görev alan bazı isimler de konuşmuştu. Oyuncu Zeynep Gülmez, dizinin makyözü Arzu Yurter ve yönetmen Şahin Yiğit, Asena Keskinci'ye destek vererek, yaşananlara dair beyanlarda bulunmuştu.

"ZORBALIK YAPACAK BİR KIZ DEĞİL"

Tartışmalara son olarak usta oyuncu Oya Başar dahil oldu. Başar, 2011–2013 yılları arasında yayınlanan "Alemin Kıralı" dizisinde birlikte rol aldığı Evrim Akın'la ilgili konuştu. Başar, konuyla ilgili açıklamasında "Evrim Akın'la 75 bölüm dizi çektim. Çok saygılı ve çok efendidir. Zorbalık yapacak bir kız değil. O kadar şeker, o kadar naif bir hanımefendi ki böyle şeyleri duymak bile istemiyorum açıkçası. Ben hiçbir gün ne terbiyesizliğini ne saygısızlığını görmedim" dedi.

"MÜSTAKBEL DAMADIMI ÇOK SEVİYORUM"

Oya Başar, kızı Ayşe Kırca ile ilişki yaşayan komedyen ve oyuncu Doğu Demirkol hakkında da samimi açıklamalarda bulundu. Demirkol'u çok sevdiğini belirten Başar, "Doğu çok şeker bir çocuk. Çok efendi, saygılı. Çok da iyi anlaşıyorlar. Onların mutlu olması bize yetiyor" diyerek kızının ilişkisine onay verdiğini dile getirdi.