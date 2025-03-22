Tanyeli'nin yaşam mücadelesi ve vefatı Magazin Bahane'de konuşuldu

Ünlü oryantal Tanyeli'nin pankreas kanseriyle mücadelesi ve vefatı, Magazin Bahane programında gündeme geldi. Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker'in sunumuyla ekrana gelen programda, Tanyeli'nin hastalık sürecinde yaşadığı zorluklar ve sanat dünyasının ona verdiği destek konuşuldu. Solaker, sanat camiasının Tanyeli'yi hiç yalnız bırakmadığını belirtirken, Kalaycıoğlu da ünlü ismin mücadelesine dair değerlendirmelerde bulundu.

"2,5 YILDIR PES ETMEDİ"

Pankreas kanseri teşhisi konulduktan sonra uzun süre hastalığıyla mücadele eden tanyeli, tedavi sürecinde moralini yüksek tutmaya çalıştı. Gökay Kalaycıoğlu, ünlü dansçının hastalığın dördüncü evresinde olmasına rağmen bunu ailesini üzmemek için ikinci evre olarak açıkladığını belirtti. Tanyeli'nin hastalığa karşı büyük bir direnç gösterdiğini vurgulayan Kalaycıoğlu, "Pes etmedi, herkes yanındaydı" ifadelerini kullandı.

SANATÇILARDAN BÜYÜK DESTEK

Tanyeli'nin tedavi sürecinde sanat camiası da ona büyük destek verdi. Hakan Solaker, birçok ünlü ismin bu süreçte tanyeli için yardım kampanyaları düzenlediğini ve onun moralini yüksek tutmak adına yanında olduklarını dile getirdi. Solaker, "Tanyeli'nin talep etmediği ama sanat camiasının gönüllü olarak yaptığı destek organizasyonları, ona güç verdi. En az 4-5 özel gece düzenlendi" dedi.

BÜYÜK VEDA: SON KONSERDEN 25 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Tanyeli için son olarak 20-25 gün önce Bostancı Gösteri Merkezi'nde bir etkinlik düzenlendi. Pek çok ünlü ismin sahne aldığı bu gece, ünlü dansçının son destek gecesi oldu. Ancak hastalığın ilerlemesiyle birlikte çoklu organ yetmezliği yaşayan tanyeli, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Sanat dünyasını yasa boğan bu kayıpta, cenazeye de birçok ünlü isim katıldı.