Tan Taşçı'nın başı takıntılı hayranıyla dertte! 6 yıllık takip bitmiyor

Ünlü şarkıcı Tan Taşçı, 6 yılı aşkın süredir kendisini takip eden saplantılı hayranı Nurşan Ç. nedeniyle hem fiziksel hem de mesleki anlamda tehdit altında olduğunu belirterek yeniden mahkemeye başvurdu.

İddiaya göre Nurşan Ç., Taşçı ile ilişki yaşadığına dair bir algıya kapılarak sosyal medya üzerinden şarkıcıya mesajlar, ses kayıtları ve videolar göndermeye başladı. Zamanla fiziki takibe dönüşen bu davranışlar, konser alanlarına ve kulis arkasına kadar uzandı. Taşçı, savcılığa suç duyurusunda bulunarak birçok kez uzaklaştırma kararı aldırdı.

Hürriyet'in haberine göre, hakkında 'ısrarlı takip' suçlamasıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Nurşan Ç.'nin tehditkâr tavırları devam edince, Taşçı bu kez korunma süresinin uzatılması talebiyle İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Avukatı Serkan Toper aracılığıyla sunulan dilekçede, Nurşan Ç.'nin Taşçı'nın menajerlik şirketi ve destek verdiği derneklere kadar giderek huzursuzluk çıkardığı, sosyal medya paylaşımlarının altına yorumlar yazarak sanatçının iş hayatını sekteye uğrattığı belirtildi.

Dilekçede ayrıca şu ifadeler yer aldı, "Konserlerde kulise kadar gelerek hem müvekkilimin hem de ekibinin güvenliğini tehdit etmektedir. Bu durum etkinlik organizatörlerini ve dinleyicileri dahi tedirgin etmektedir. Sistematik biçimde mesleki hayatı hedef alınmaktadır."

Yaz sezonuna yoğun konser programıyla devam eden Tan Taşçı'nın, hem sahne güvenliği hem de mesleki itibarı için korunma kararının uzatılmasını istediği öğrenildi. Avukatı Toper, "Bu dönem müvekkilimin kariyerinin en kritik aşamalarından biri. Tehdidin sürmesi, yalnızca güvenliğini değil, sanat hayatını da riske atıyor" diyerek mahkemeden ek önlem talep etti.