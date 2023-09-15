Tan Sağtürk... DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE ATANDI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, oyuncu ve balet Bedri Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı.