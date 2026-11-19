KANAL D'nin yeni dizisi Susuz Yaz'ın Bahar'ı Lizge Cömert, projeye dair hedefini açıkça ortaya koydu. Yeşilçam'ın unutulmaz Bahar'ı Hülya Koçyiğit'ten el alan oyuncu, filmin başarısına atıfta bulunarak, "Biz de izleyicinin hafızasında kendimize ait bir yer edinebilmeyi istiyoruz" dedi.

'YENİ BİR KARAKTERLE TANIŞIYORUM'

Kanal D'nin tanıtımlarıyla büyük merak uyandıran projesi Susuz Yaz için geri sayım sürerken, Bahar karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Lizge Cömert samimi açıklamalarda bulundu. Güzel bir dönemden geçtiğini söyleyen genç oyuncu, "Enerjim yerinde, mutluyum. Hayatımda beni heyecanlandıran birçok şey var şu sıralar. Yeni bir karakterle tanışıyorum. Yoğun bir tempodayım ama bundan çok keyif alıyorum" sözleriyle heyecanını paylaştı.

'KALICI VE GÜÇLÜ BİR HİKAYE'

Necati Cumalı'nın toplumsal gerçekçi eserinden uyarlanan, Metin Erksan imzalı kült filmin yeniden ekrana taşınmasının önemine değinen Cömert, projeye büyük saygı duyduğunu dile getirdi. Güzel oyuncu, bir hikayenin yıllar sonra yeniden anlatılabilmesinin onun kalıcılığının ve gücünün en önemli göstergelerinden biri olduğunu vurguladı.

'BÜYÜK SORUMLULUK ÜSTLENDİK'

InStyle'ın kasım sayısına kapak olan oyuncu, Susuz Yaz'ın bir parçası olmanın kendisi için büyük anlam taşıdığını söyleyerek "Böyle bir hikayenin parçası olmak hem büyük bir heyecan hem de büyük bir sorumluluk" diyen Cömert, karakterlerin dünyasını ve ilişkilerini anlamaya odaklandığını belirtti. Oyuncu, "Geçmişteki başarısının farkındayım ve ona büyük saygı duyuyorum. Bizim de izleyicinin hafızasında kendimize ait bir yer edinebilmemizi çok isterim" ifadelerini kullandı.

'BAHAR'A BAKIŞIM DEĞİŞTİ'

Bahar karakterinin görünenden çok daha derin bir iç dünyaya sahip olduğunu söyleyen Cömert, aralarındaki en büyük farkın duygularını ifade ediş biçimleri olduğunu anlattı. Bahar'ın, yaşadığı dönemin ve içinde bulunduğu çevrenin etkisiyle birçok şeyi içinde yaşayan, duygularını kolay kolay dışarıya yansıtamayan biri olduğuna dikkat çeken oyuncu, "Ben kendimi daha özgür ifade edebiliyorum" dedi. Karakterin sessizliğinin altında güçlü duygular sakladığını fark ettikçe ona bakışının da değiştiğini sözlerine ekledi.

'ADANA'NIN YAŞAMINA ALIŞTIM'

Çekimler nedeniyle bulunduğu Adana'nın hayatında özel bir yere sahip olmaya başladığını söyleyen Cömert, şehrin sokaklarına ve gündelik yaşamına zamanla alıştığını anlatarak "Bir şehre birkaç günlüğüne gitmekle orada yaşamaya başlamak gerçekten çok farklı. Adana'da zaman geçirdikçe şehri, insanlarını ve alışkanlıklarını tanıma fırsatı buluyorum. Yabancı gelen bir yerin zamanla tanıdıklaşması çok hoşuma gidiyor" diye konuştu.

KARDEŞLİĞİ SINAYAN AŞK

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan ve Mehmet Can Bindal'ın oturduğu Susuz Yaz, izleyiciyi 1970'li yılların Adana'sında, Çarlak Köyü'nde geçen çarpıcı bir hikayeye davet ediyor. Dizide Osman (Mert Ramazan Demir) ve ağabeyi Hasan (Batuhan Bozkurt Yüzgüleç), geçimlerini sağlamak için topraklarını ekip biçiyor. Ancak Osman'ın Bahar'a (Lizge Cömert) duyduğu büyük aşk, iki kardeş arasındaki dengeleri altüst ediyor. Bahar'la yeni bir hayat kurmak isteyen Osman'ın karşısına ağabeyi Hasan'ın gizli hesapları çıkıyor.

İDDİALI İSİMLER KADRODA

Susuz Yaz'ın başrollerini Mert Ramazan Demir (Osman), Lizge Cömert (Bahar) ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç (Hasan) paylaşıyor. Üçlüye; İrem Sak (Yeter), Şebnem Bozoklu (Döne), Serpil Gül (Beyaz), Deniz Celiloğlu (Resul), Özgür Emre Yıldırım (Ethem), Umut Kurt (Ramo), Şirin Sultan Saldamlı (Fatma), Güneş Sayın (Hatice), Begüm Akkaya (Dilan), Ilgım İpekçi (Elvan), Meriç Rakalar (Müslüm), Özgür Daniel Foster (Murtaza), Kayra Zabcı (Gülşen), Esra Ünnü (Filiz) ve Kemal Burak Alper (Cevri) eşlik ediyor.

YAKINDA KANAL D'DE

Senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, Ay Yapım imzalı Susuz Yaz, yakında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı