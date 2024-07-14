Survivor Yarışmacısı Berna Canbeldek: Nefise Karatay ile olan samimiyetimiz aşk değildi
Survivor yarışmacısı, oyuncu ve dansçı Berna Canbeldek, Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Canbeldek, Nefise Karatay ile aralarında çıkan aşk dedikodularını reddetti. İki kadının yalnızlık duygusuyla çocukça hareketlerde bulunduğunu belirten Canbeldek, bu durumun dışarıdan yanlış anlaşıldığını ifade etti.
Survivor yarışmacısı, oyuncu ve dansçı Berna Canbeldek Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. "Nefise Karatay ile birbirimizi hep ayağa kaldırdık" diyen Canbeldek, ikili arasında çıkan aşk dedikodularını da reddetti.
"ARAMIZDA ÖYLE BİR ŞEY OLAMAZ"
Canbeldek, konuya ilişkin şunları söyledi;
"İki tane kadın, yalnızlık duygusuyla, çocukça hareketlerde bulunduğu için belki dışarıdan 'Bunların arasında bir şey mi var?' şeklinde görülmüş olabilir. Aramızda hiç öyle bir şey yok, olamaz zaten."