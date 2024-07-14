Survivor Yarışmacısı Berna Canbeldek: Nefise Karatay ile olan samimiyetimiz aşk değildi

Survivor yarışmacısı, oyuncu ve dansçı Berna Canbeldek Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. "Nefise Karatay ile birbirimizi hep ayağa kaldırdık" diyen Canbeldek, ikili arasında çıkan aşk dedikodularını da reddetti.

"ARAMIZDA ÖYLE BİR ŞEY OLAMAZ"

Canbeldek, konuya ilişkin şunları söyledi;

"İki tane kadın, yalnızlık duygusuyla, çocukça hareketlerde bulunduğu için belki dışarıdan 'Bunların arasında bir şey mi var?' şeklinde görülmüş olabilir. Aramızda hiç öyle bir şey yok, olamaz zaten."