Survivor'da yeni bölüm sonrasında Kardelen'in sağlık durumu merak konusu oldu. Gönüllüler takımında yer alan Kardelen'in son durumu araştırılıyor. Peki, Survivor Kardelen sağlık durumu nasıl? Survivor Kardelen hastalığı ne? İşte detaylar...

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor'da bu akşam takımlar ödül oyunu için yarıştılar. Ödül oyunu sırasında sakatlanan Kardelen'in sağlık durumu merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından Kardelen'in son durumu araştırılmakta. Peki, Survivor Kardelen sağlık durumu nasıl? Survivor Kardelen hastalığı ne? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR KARDELEN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Survivor 2023'ün bu akşam yayınlanacak olan bölümünde yarışmacılar ödül oyunda havuzun üzerine kurulan ağaçlara tırmanarak bayrakları toplamaya çalışacak. Kardelen ise ağaca tırmandığı esnada sakatlanıyor. Dizinin döndüğünü söyleyen Kardelen, acı içinde kıvranarak havuza düşüyor. Ekibin müdahalesiyle havuzdan çıkarılan yarışmacı, oyun alanındaki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılıyor.

SURVİVOR KARDELEN NE OLDU?

Ödül oyunu sırasında yarışmacılardan Kardelen'in sakatlandığı görüntüler yer almaktadır. Kardelen'in patellası dönmüş ve kısa süre sonra tekrardan kendisi dizini geri düzeltmiştir. İlk müdahale sonrasında Kardelen'in dizinin eski haline getirildiği fakat kontrol amaçlı hastaneye götürüldüğü söylenmiştir.