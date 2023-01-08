Survivor için Dominik'e giden Berdan Mardini'den güldüren sözler: Valizime jartiyer ve sütyen koydum

TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor 2023'ün kadrosunda yer alan Berdan Mardini, Dominik'e doğru yola çıkmak için geldiği havalimanında basın mensuplarıyla sohbet etti. Şarkıcı, spor yaparken tayt giydiği için gelen eleştirilere de esprili bir dille cevap verdi.

"VALİZİME SÜTYEN VE SABAHLIK KOYDUM"

"Adaya Mustafa Topaloğlu ile gitmeliydim aslında" diyen Berdan Mardini, "Adaya düşsem yanıma koyacağım şeylerden birisi tayt olurdu bir de Mustafa Topaloğlu olurdu. Jartiyer koydum, sütyen koydum, sabahlık koydum" diyerek kahkaha attı.

"BEN BİR ERKEĞİM VE GİYEBİLECEĞİM ŞEYLER VAR"

Son zamanlarda sosyal medyada spor yaparken tayt giydiği paylaşımları ile gündeme gelen ve çok konuşulan Mardini, "Ada'ya giderken tayt koydum tabii ki, neden koymayayım. 'Berdan Taytini' yapsak kimse giymez ama . Ben yorumlar ile eğleniyorum ve gülüyorum ya. Beni alay konusu yapmaya çalışıyorlar ama aslında ben onlarla kafa buluyorum. Hakaret konusuna varmadığı sürece kendimi biliyorum. Ben bir erkeğim, kadın değilim. Giyebileceğim şeyler var, giymeyeceğim şeyler var. Kendimi biliyorum yani. Benim için sorun yok. Konuşmak isteyen konuşsun." dedi.

"SURVIVOR EŞİTTİR SİRMARDİNİ"

Survivor'ın bu seneki kadrosunda bulunan yarışmacılar ve kazanma planı hakkında da konuşan Berdan Mardini, "Hiç kimseden korkum yok. Gayet de yaşça büyüğüm herkesten. Saygı ve sevgi çerçevesinde bir yarışma olsun inşallah. Evden çıkarken beni ağlattılar. Hapishaneye gitmiyoruz yani. Dizi setine gidiyorum gibi düşünüyorum. Çocuklarımız ve kendi geleceğimiz için bir kazanç sağlayacağız. Özlediğimde de kimse için ağlayacağımı zannetmiyorum. Bazı yarışmacılar her şeye ağlıyorlar ya ona da uyuz oluyorum, işi bileceksin. Survivor eşittir SirMardini" diye konuştu.