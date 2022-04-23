Survivor'dan elenen Yağmur Banda hakkında ilginç bir tesadüf ortaya çıktı! Hayranları bile şokta
Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Magazin
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Survivor'dan elenen isimlerden biri olan Yağmur Banda hakkında dikkat çeken bir tesadüf ortaya çıktı. Buna göre Banda'nın 2018 yılında yarıştığı Survivor'da da 83 bölümde elenmesi, hayranlarını şaşkınlığa uğrattı.
Survivor All Star heyecanı tüm hızıyla devam ederken, yarışmaya veda eden isim de belli oldu. 83. bölüm itibariyle Yağmur Banda, adaya veda eden isim oldu.
3 YIL ÖNCE DE 83. BÖLÜMDE ELENMİŞ
Yağmur'un elenmesini ardından da ilginç bir detay ortaya çıktı. 2018 yılında da Survivor da yarışan Yağmur'un 3 yıl önce yine 83. bölümde elendiği ortaya çıktı.
HAYRANLARINI ŞAŞKINA UĞRATTI
Bu tesadüf ise hayranlarını büyük şaşkınlığa uğrattı. 1998 yılında İzmir'dedoğan Yağmur Banda, Survivor'un en sevilen yarışmacılarından biri olmayı başardı.