Survivor'dan elenen Barış Murat Yağcı, Türkiye'ye döner dönmez Merve Aydın'ı ziyaret etti

Survivor All Star kadrosunda yer alan başarılı yarışmacı Merve Aydın, parkurda sakatlandı. Acı içinde kıvranan ve aşil tendonu koptuğu öğrenilen Aydın, yarışmadan elendi. Survivor'daki son eleme konseyinde ise yarışmaya veda eden isim Barış Murat Yağcı oldu. Dominik Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye gelen Barış Murat Yağcı, evine uğramadan Aydın'ı hastanede ziyaret etti.

BARIŞ'I GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Vedasıyla herkesi şaşkına çeviren Yağcı, Türkiye'ye ayak basar basmaz soluğu Merve Aydın'ın yattığı hastanede aldı. Arkadaşlarıyla elenen Barış Murat Yağcı hakkında konuşan Aydın, karşısında ünlü ismi görünce şaşkına uğradı. Takım arkadaşını elinde çiçeklerle gören Aydın, önce sarıldı sonra dakikalarca ağladı. Aydın'ın duygusal anları ise arkadaşının çektiği görüntülerde anbean görüldü.

ACI İÇİNDE KIVRANIRKEN ANNESİNİ ANMIŞTI

Survivor'a katılmadan kısa bir süre öncesi annesini kaybeden Merve Aydın, sakatlandıktan sonra acı içinde kıvranırken "Anne sana söz vermiştim" diyerek gözyaşı dökmüştü. Ünlü ismin feryatları ise başta yarışmacılar olmak üzere izleyicileri de gözyaşlarına boğmuştu.