Survivor'dan diskalifiye edilen Almeda Baylan, yeni mesleğini duyurdu

Survivor'dan diskalifiye edilen Almeda Baylan, yeni mesleğini duyurdu
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Survivor 2025'te takım arkadaşlarına şiddet uyguladığı gerekçesiyle diskalifiye edilen Almeda Baylan, estetik operasyon sonrası yeni imajıyla gündeme geldi. Baylan, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla müzik dünyasına adım atacağını duyurdu.

Survivor 2025'te yaşanan beklenmedik bir gelişme yarışmanın seyrini değiştirdi. Gönüllüler takımında mücadele eden ve şampiyonluk adayları arasında gösterilen Almeda Baylan, geçtiğimiz ay takım arkadaşlarına uyguladığı fiziksel şiddet nedeniyle yarışmadan diskalifiye edildi. Olayın ardından acil konsey toplanırken, Acun Ilıcalı ekran başındaki izleyicilere Baylan'ın yarışmayla ilişiğinin kesildiğini duyurdu.

ESTETİK OPERASYON GEÇİRDİ

Diskalifiye kararının ardından gündemden düşmeyen Almeda Baylan, yarışma sonrası estetik operasyon geçirerek bambaşka bir görünüme kavuştu. Burnundan estetik ameliyatı olan Baylan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla son halini hayranlarıyla paylaştı.

Survivor'dan diskalifiye edilen Almeda Baylan, yeni mesleğini duyurdu

YENİ MESLEĞİNİ DUYURDU

Yarışmadan ayrıldıktan sonra sosyal medya kitlesini hızla büyüten Almeda, yeni projeleriyle dikkat çekmeye hazırlanıyor. Instagram üzerinden yaptığı açıklamada sanat dünyasına adım atacağını duyuran Baylan, müzik kariyerine başlayacağını söyledi. Almeda paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Yeni şarkılar, yeni vloglar, harika projelerle geliyorum. İnanıyorum ki siz de çok beğeneceksiniz. Her yerde olacağım."

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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