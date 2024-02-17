Survivor'dan çekilen Sahra Işık gözdağı verdi: Ben yanarken buz gibi durmak neymiş anlatacağım size

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2024 All Star'da beklenmedik bir veda yaşandı. Eleme düellosuna kalan Sahra Işık, çekimlere dahil katılmadan yarışmadan çekilme kararı aldı.

Yarışmadan ayrıldıktan sonra gözdağı verdiği bir paylaşım yapan Işık, bir paylaşım daha yaparak isim vermeden ateş püskürdü.

Sunucu Murat Ceylan'ın "Normalde bu gece 4 adayımız vardı. Bu üçlünün yanında bir de Sahra olması gerekiyordu.

Ancak Sahra maalesef Survivor All Star'a veda etti" açıklamasının ardından Instagram hesabından paylaşım yapan Işık, "Hayatımı bitirmeye çalışanların beni ailemle vuran kahpelerin hayatını bitirmeye geliyorum. N.M.S" dedi.

Hedef gösterdiği paylaşımıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan Sahra, bu sefer de "Ateş gibi yanarken buz gibi durmak neymiş anlatacağım size" yazılı bir paylaşım yaptı. Ünlü ismin kimi hedef aldığı ise merak konusu oldu.

ESKİ YARIŞMACI, SAHRA İLE EŞİNİN ARASINI MI AÇTI?

Sahra Işık'ın apar topar yarışmadan ayrılarak imalı paylaşımlar yapması sosyal medyanın gündemine oturdu. X'te "quartekk" isimli bir hesap Sahra veda etmeden önce yaptığı paylaşımda bir iddiayı gündeme getirdi.

Yakın zamanda yarışmadan elenen Seda Aktuğlu'nun Sahra'nın eşi İdris Aybirdi'ye giderek "Adada arkandan senin servetine çökmek istediğini söylüyor" dediğini ileri sürdü. Bunun üzerine ekibe ulaşan Aybirdi, Sahra ile görüştü.

Ağlayarak ekiple konuşan Sahra ise çekilmek istediğini belirterek özel uçakla hemen İstanbul'a gelmek istediğini söylüyor. İddianın hedefinde olan Seda ise henüz bir açıklama yapmadı.

Öte yandan Sahra'nın vedasının ardından eşi Aybirdi'nin Dominik'e gitmesi de dikkatlerden kaçmadı.