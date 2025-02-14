Survivor'da tansiyon yükseldi: Almeda, Sevgi'nin boğazına yapıştı

Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekrana gelen Survivor'da kavgasız tek bir gün geçmiyor. Daha önce çok kez kavgaya karışan ve ceza alan Almeda, bu kez de Sevgi'ye saldırdı.

"TAHRİK EDİYOR"

14 Şubat tanıtımında Almeda, Sevgi'nin kendisini tahrik ettiğini söyledi. Karşılıklı hakaret eden yarışmacılar birbirlerinin üstüne yürürken, Almeda dayanamayıp Sevgi'nin boğazına yapıştı.

YARIŞMACILAR GÜÇLÜKLE AYIRDI

Oyun alanında birbirine saldıran Almeda ve Sevgi'yi, diğer yarışmacılar güçlükle ayırdı. İki yarışmacının fiziksel temasa varan gerginliği fragmana damga vurdu.

Yaşanan olay sonrası Acun Ilıcalı'nın yarışmacılar hakkında ne karar vereceği bu akşam ekrana gelecek olan bölümde belli olacak.