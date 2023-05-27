Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Survivor'da kadınlar birbirine girdi! Öfkeden deliye dönen Nefise sinir krizi geçiriyor

Magazin Haberleri

Survivor 2023'ün bu akşam yayınlanacak olan 112. bölüm fragmanı yayınlandı. Daha önce birçok kişiyle kavga eden Asena ile birbirine giren Nefise, sinir krizi geçiyor. Asena'nın "Senin karakterin yok" sözünü duyunca öfkeden deliye dönen Nefise, kendilerini oyun alanına götüren kamyonetin içinde avazı çıktığı kadar bağırıyor.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen ve finaline sayılı günler kalan Survivor 2023, nefes kesen bölümlerle ekrana gelmeye devam ediyor. Yarışmanın bu akşam yayınlanacak olan 112. bölüm fragmanında ise Nefis ile Asena birbirine giriyor.

SİNİR KRİZİ GEÇİRİYOR

Daha önce birçok kişiyle tartışan Asena ile Nefise adada iki yüzlülük tartışmasından dolayı birbirine giriyor. Dokunulmazlık oyunu için kamyonetlere binerek alana giden ikilinin arasında bir kez daha tansiyon yükseliyor. Asena'nın "'Karakterim var' diyorsun ya senin karakterin falan yok" sözlerini duyan Nefise sinir krizi geçiriyor.

Survivor'da kadınlar birbirine girdi! Öfkeden deliye dönen Nefise sinir krizi geçiriyor

Asena'nın sözünden sonra hızla kamyonetin içine giren Nefise, "Uğraştığımız şeylere bak. Nelerle uğraşıyoruz? O onun arkasından konuşmuş, bu konuşmuş. Hepiniz arkanızdan konuşuyorsunuz" diyerek bağırıyor.

Survivor'da kadınlar birbirine girdi! Öfkeden deliye dönen Nefise sinir krizi geçiriyor

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

Zeki Anti:

bu boş programı acun ne yapsa da kurtaramaz artık.

Cevap Yaz00Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title