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Survivor'da herkesi şaşırtan veda! Elenen ismi görenler "Yok artık" dedi

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Geçtiğimiz günlerde yayın hayatına başlayan Survivor 2025'te tansiyon giderek yükseliyor. Survivor All Star-Gönüllüler'de yaşanan eleme heyecanı izleyicileri ekran başına kilitledi. 8 Ocak Çarşamba akşamı gerçekleşen eleme heyecanı büyük ilgi topladı.

TV8 ekranlarında geçtiğimiz günlerde yayın hayatına başlayan Survivor 2025'te yarışmacılar arasındaki tansiyon her geçen gün daha da yükseliyor. Dün akşam eleme heyecanının yaşandığı yarışmada adaya veda eden isim ise hem ekran başındakileri hem de diğer yarışmacıları şaşırttı.

4 İSİM ELEME POTASINA GİRDİ

Survivor'da Adilhan, Batuhan, Barış ve Efecan eleme potasına girmişti. Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada düelloda Efecan'ın Adilhan ile kozlarını paylaşacağını, Batuhan'ın ise Barış'la karşı karşıya geleceğini belirtmişti. Düello oyununun ilk etabında Efecan ve Batuhan eleme potasından kurtulmuştu. Survivor 2025'te hem ödül oyunu heyecanı yaşandı hem de Barış - Adilhan düellonun ikinci etabında karşı karşıya geldi.

Survivor'da herkesi şaşırtan veda! Elenen ismi görenler 'Yok artık' dedi

ELENEN İSİM ŞAŞIRTTI

All Star ve gönüllüler takımı yarışmacıları zorlu parkurda mücadele etti. Oyunun bir bölümünde Dilşah ile Almeda arasında ipler gerildi. Dilşah, "Görürsün bak nasıl yazıyorlar seni" diyerek Almeda'ya çıkıştı. Survivor'dan elenen yarışmacı ise gecenin sonunda belli oldu. Barış, düello oyununda 5-4 Adilhan'a kaybetti. Barış'ın Survivor serüveni sona erdi. Sosyal medyada "Yok artık", "Hiç beklemiyordum", "Aşırı şaşırdım", "Gerçekten mi?" gibi yorumlar yapıldı.

Survivor'da herkesi şaşırtan veda! Elenen ismi görenler
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıRevolver:

bu haber kanali acundan reklam parası alıyor galiba... defalarca yorumcular bu tür haberleri istemediğini söylemişti...

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıFA null:

var artık

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