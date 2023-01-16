Survivor'da hangi yarışmacı ne kadar ücret alacak? Listenin başında Berdan Mardini var

Yeni sezona bomba gibi giriş yapan Survivor 2023'ün merakla beklenen yeni sezon fragmanı Acun Ilıcalı'nın geleneksel hale gelen girişiyle birlikte başladı. Peki zor şartlarda mücadele eden yarışmacılar haftalık ne kadar ücret alıyor? İşte herkesin merak ettiği sorunun cevabı...

Merakla beklenen Survivor yeni sezonu başladı. İlk olarak 6 fenomenin, Acun Ilıcalı tarafından hangi takıma gideceği açıklandı. Böylece iki takımın son hali netleşti. İki takım belli olduktan sonra yarışmacılar baraka ödülü için mücadele etti.

YARIŞMADA BİR İLK GERÇEKLEŞTİ

Baraka ve Survivor kiti mavi takıma gitti. Ödül ve dokunulmazlık oyunları puzzle ile başladı. 2023 Survivor'da ilk kez uygulanan akıl oyunları yarışmanın birinci gününde parkurda görüldü.

İLK DOKUNULMAZLIK OYUNU

Survivor 2023'ün ilk dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kazandı. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada salı akşamı bir eleme olacağını duyurdu. Ünlüler bir aday çıkarmak zorunda kaldı. Birbirinden değerli isimlerin yer aldığı yarışmada yarışacak ünlülerin ne kadar alacağı da belli oldu.

Yarışmacıların haftalık alacağı ücretler şu şekilde;