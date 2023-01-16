Survivor'da hangi yarışmacı ne kadar ücret alacak? Listenin başında Berdan Mardini var
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Yeni sezona bomba gibi giriş yapan Survivor 2023'ün merakla beklenen yeni sezon fragmanı Acun Ilıcalı'nın geleneksel hale gelen girişiyle birlikte başladı. Peki zor şartlarda mücadele eden yarışmacılar haftalık ne kadar ücret alıyor? İşte herkesin merak ettiği sorunun cevabı...
Merakla beklenen Survivor yeni sezonu başladı. İlk olarak 6 fenomenin, Acun Ilıcalı tarafından hangi takıma gideceği açıklandı. Böylece iki takımın son hali netleşti. İki takım belli olduktan sonra yarışmacılar baraka ödülü için mücadele etti.
YARIŞMADA BİR İLK GERÇEKLEŞTİ
Baraka ve Survivor kiti mavi takıma gitti. Ödül ve dokunulmazlık oyunları puzzle ile başladı. 2023 Survivor'da ilk kez uygulanan akıl oyunları yarışmanın birinci gününde parkurda görüldü.
İLK DOKUNULMAZLIK OYUNU
Survivor 2023'ün ilk dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kazandı. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada salı akşamı bir eleme olacağını duyurdu. Ünlüler bir aday çıkarmak zorunda kaldı. Birbirinden değerli isimlerin yer aldığı yarışmada yarışacak ünlülerin ne kadar alacağı da belli oldu.
Yarışmacıların haftalık alacağı ücretler şu şekilde;
- ZEYNEP ALKAN - 30 BİN TL
- SEÇKİN PİRİLER - 30 BİN TL
- BARIŞ TELLİ - 30 BİN TL
- ALPER RENDE - 45 BİN TL
- HALİL İBRAHİM GÖKER - 45 BİN TL
- ELANUR - 45 BİN TL
- CHABY HAN - 45 BİN TL
- KÜRŞAT JUAN - 45 BİN TL
- MURAT EKEN - 50 BİN TL
- ÜMİT ERDİM - 60 BİN TL
- YUSUF GÜNEY - 95 BİN 600 TL
- BERDAN MARDİNİ - 180 BİN TL