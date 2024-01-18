Survivor'da Hakan ve Turabi kavga etti! Oyunu yarıda kesilen Seda küplere bindi

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2024'ün dün akşam yayınlanan bölümünde Gizem Memiç ve Seda Aktuğlu oyun oynarken Hakan ile Turabi arasında gerginlik çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Acun Ilıcalı oyuna ara vermek zorunda alırken atışlarını yapamayan Seda da diğer yarışmacılara tepki gösterdi.

YARIŞMACILAR GÜÇLÜKLE AYIRDI

Oyunda yardımcı olduğu takım arkadaşı Gizem'e atışlarda da destek olmak isteyen Turabi, Hakan'ı yana kayması konusunda uyardı. Gizem'in dibinde duran Hakan ise çekilmek istemeyince Turabi arasında gerginlik çıktı. İkilinin arasındaki gerginlik oyun alanına da sıçrayınca o sırada atış yapmaya çalışan Gizem ve Seda durduruldu. İki takım yarışmacıları, Hakan ve Turabi arasındaki teması engellemek için mücadele ederken gerginlik iyice tırmandı.

SEDA: GEVŞEK, CACIK

Atışları yarım kalan Seda ise yaşanan kavgaya sessiz kalamayarak "Gevşek gevşek hareketler. Gevşek, cacık... Vızır vızır konuşuyorlar. Bundan sonra hepinize error yapmazsam namerdim. Siz atış yaparken atamıyor diye bağıracağım. Travma yaratacağım size. Özellikle senin oyununda Turabi. Başlarım böyle aşkın ızdırabına ya" diyerek öfke kustu.

ACUN ILICALI: TANSİYONU DÜŞÜRMENİZ LAZIM

İkili arasındaki tartışmadan dolayı oyunu durdurmak zorunda kalan Acun Ilıcalı, 2 ismi de sert bir dille uyardı. Hakan'a tepki gösteren Ilıcalı, "Sizlerden beklediğimiz, böyle oyun oynanırken, böyle bir ihlal olursa, o oyunu bitirirsin sonra bunun hakemi var. Belki itirazda bulunabilir ancak tansiyonu düşürmemiz lazım. Kendi yaptığımız şeyi başkası yaptı diye ortamı germeye gerek var mı? Yok" dedi.