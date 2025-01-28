Survivor'da diskalifiye: Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor All Star 2025'in dün akşam ekrana gelen bölümünde kırmızı ve mavi takım, haftanın 2. dokunulmazlık oyunu için kıyasıya bir mücadele verdi. Ada konseyinde ise diskalifiye edilen isim, adaya veda etti.

Son bölümde dokunulmazlığı mavi takım kazanırken, Kırmızı takımda ise eleme adayı olarak Batuhan seçildi.

DİSKALİFİYE ŞOKU

Gecenin sonunda ise Acun Ilıcalı konseyde diskalifiye kararını açıkladı. Acun Ilıcalı Melih'in sağlık durumu ile ilgili konuştu.

"ERKEN BİR VEDA OLDU"

Ilıcalı, 'Doktorumuzun yaptığı inceleme sonucunda, Melih'in sakatlığının tahminimizden de yüksek boyutta olduğu ve şuandaki sakatlık durumunun Survivor'a devam etmesine imkan vermediğini öğrendik.

Survivor'da biliyorsunuz sakatlık en büyük belalardan biri. Maalesef Melih Survivor'a veda etti. Yarın veda içim kampa gelecek. Sizinle vedalaşacak. Erken bir veda oldu. Ama biliyorsunuz bu tip vedalar maalesef olabilir. Her sene de oluyor zaten. Kendisine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Acun Ilıcalı'nın kararı sonrası sosyal medyada Melih'i destekleyenler üzüntülerini dile getirdi.