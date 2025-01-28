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Survivor'da diskalifiye: Acun Ilıcalı açıkladı

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Survivor All Star 2025'in son bölümünde diskalifiye edilen yarışmacı adaya veda etti. Ilıcalı, Melih'in sağlık durumunun ciddi olduğunu ve Survivor'a devam etmesine imkan vermediğini belirtti.

Survivor All Star 2025'in dün akşam ekrana gelen bölümünde kırmızı ve mavi takım, haftanın 2. dokunulmazlık oyunu için kıyasıya bir mücadele verdi. Ada konseyinde ise diskalifiye edilen isim, adaya veda etti.

Son bölümde dokunulmazlığı mavi takım kazanırken, Kırmızı takımda ise eleme adayı olarak Batuhan seçildi.

DİSKALİFİYE ŞOKU

Gecenin sonunda ise Acun Ilıcalı konseyde diskalifiye kararını açıkladı. Acun Ilıcalı Melih'in sağlık durumu ile ilgili konuştu.

"ERKEN BİR VEDA OLDU"

Ilıcalı, 'Doktorumuzun yaptığı inceleme sonucunda, Melih'in sakatlığının tahminimizden de yüksek boyutta olduğu ve şuandaki sakatlık durumunun Survivor'a devam etmesine imkan vermediğini öğrendik.

Survivor'da biliyorsunuz sakatlık en büyük belalardan biri. Maalesef Melih Survivor'a veda etti. Yarın veda içim kampa gelecek. Sizinle vedalaşacak. Erken bir veda oldu. Ama biliyorsunuz bu tip vedalar maalesef olabilir. Her sene de oluyor zaten. Kendisine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Survivor'da diskalifiye: Acun Ilıcalı açıkladı

Acun Ilıcalı'nın kararı sonrası sosyal medyada Melih'i destekleyenler üzüntülerini dile getirdi.

Survivor'da diskalifiye: Acun Ilıcalı açıkladı
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAli Gürgen:

yarışmayı izleyen kaldımı

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Haber Yorumlarıgökhan yıldırım:

acunun son demleri bu yariema ifin,nereden bulmuşlar o tipleri?

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Haber YorumlarıGjerj Kastoroiti:

acur aynısını futbolda yapmaya çalışıyor adnanci acur

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Haber YorumlarıOrhan Demir:

Simdi bu Acun denen zat, yayincilik dalaveresini iyi bilir. Istanbuldan katilip, Millete Dominikdeymis gibi yayini kakalamsini iyi bilir. Nitekim bu konuda uzman. Fransadan canli yayin yapiyorum diye istanbuldan yaptigi gibi. Bunun programlarinin hepsi kurmaca, tipki kendisi gibi. Adnan Hocanin paralari nereye gitti bilen var mi?

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