Survivor All Star'ın 118. bölüm fragmanı yayınlandı! İkizi elenen Sema, intikam yemini etti: Adayı dar edeceğim - Haberler

Survivor All Star'ın 118. bölüm fragmanı yayınlandı! İkizi elenen Sema, intikam yemini etti: Adayı dar edeceğim
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Survivor All Star'ın salı günü yayınlanan bölümünde gönüllüler takımından Seda elendi. Survivor All Star'ın yeni bölüm fragmanında ise ikizinin elenmesiyle gözyaşlarına boğulan ünlüler takımındaki Sema, intikam yemini ediyor. Yaşadığı üzüntüyü dile getiren Sema'nın "Onlara bu adayı dar edeceğim. Burunlarından fitil fitil getireceğim" sözleri dikkat çekiyor.
TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Survivor All Star'ın salı günü akşam yayınlanan yeni bölümünde eleme heyecanı yaşandı.Evrim, Nisa, Berkan, Seda, Ogeday ve Hikmet'in yer aldığı eleme adayları arasında SMS oylamasında en düşük oyu alan Seda yarışmaya veda etti.
Seda, elendiğini öğrendikten sonra gözyaşları içinde veda konuşması yaparken ikizi Sema da duygusal anlar yaşadı. Sema'nın elenen kardeşine koşarak sarıldığı anlar da ise gözyaşları sel oldu.
Survivor All Star'ın bu akşam ekrana gelecek olan 118. bölüm fragmanı yayınlandı. Oyun alanında konuşan Seda, "O takımda 4 ayak varsa biri Nagehan biri de Seda'ydı. Onların kesinlikle potaya yazılmaması gerektiğini düşünüyorum" diyor. Evrim'in "Yazacak kimse yoktu" sözlerine sinirlenen Sema, "Ben bir konuşayım Evrim, sus" diyerek tepki gösteriyor.
Survivor All Star'ın merakla beklenen 118. bölüm fragmanı yayınlandı. İkizi Seda'nın elenmesinin ardından bu yapılanın haksızlık olduğunu düşünen Sema, karşı takıma adeta savaş açtı. Öfkesine hakim olamayan Sema'nın fragmandaki "Onlara bu adayı dar edeceğim. Oyunlarda diyecekler ki Sema gitseydi de biz oyun kazansaydık. Burunlarından fitil fitil getireceğim" sözleri ise dikkat çekti.