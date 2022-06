Survivor All Star Hayranlarını Üzen Gelişme!

Haziran sonunda final yapmaya hazırlanan Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde sürpriz bir veda yaşandı.

HEM DOKUNULMAZLIK OYUNU HEM DE VEDA VARDI

TV8 ekranlarının çok izlenen yarışması Survivor All Star'da, dün akşam hem dokunulmazlık oyunu hem de veda vardı. Bireysel yarışlara geçilmeden önce 4 isim oylamaya çıktı. Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Nisa Bölükbaşı'ydı.

İkinci dokunulmazlığı da kaybeden gönüllüler bir ismi daha yazmak zorunda kaldı. Gönüllülerin ikinci eleme adayı Avatar Atakan oldu.

SMS OYLAMASI YAPILDI

2 dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler, bir ismi daha potaya göndermek zorunda kaldı. Son dokunulmazlığı kaybeden ünlüler, Hikmet'in adını çıkardı. Dördüncü aday da Ogeday oldu…

Survivor'da elemeye kalan Nisa, Atakan, Hikmet ve Ogeday arasında SMS oylaması yapıldı.

ATAKAN VEDA ETTİ

Bu yıl ilk kez dokunulmazlık sonrası yapılan elemede adaya veda eden isim Çağan Atakan Arslan oldu.

"BENİM HİKAYEM BURADA BİTTİ"

Duygusal anlar yaşayan Avatar Atakan, "Şöyle buradan oğluma seslenmek istiyorum. Baban yarışmayı tamamladı.. Hazır olarak gelemedim buraya Gelmeden önce de arkadaşlarımla vedalaştık her an her şey olabiliyor. Burada yarışmak çok güzeldi, 8 yarışmacıya da başarılar dilerim. Benim hikayem burada bitti, güzel bir hayat beni bekliyor." dedi.

Atakan Arslan'ın sürpriz vedası sevenlerini oldukça üzdü.

ATAKAN ARSLAN KİMDİR?

Survivor Atakan 1989 doğumludur. Sivas'ta dünyaya gelen Atakan'ın lakabı Avatar'dır. Spor hayatına basketbol ile başlamış, 17 yaşında ise dövüş sporlarına geçmiştir. 2016 yılında Survivor'ın şampiyonu olmuştur.

Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'na parkur rekoru kırıp okul birincisi olarak girmiştir. 2008 yılından beri kick boks ve Muay Thai Milli Takımlarında yer almaktadır ve aynı zamanda profesyonel müsabakalara çıkmaktadır.

2011 yılında Muay Thai Dünya Şampiyonu unvanını kazanmıştır. Bu alanda ülkesine büyük erkeklerdeki ilk altın madalyayı getiren kişi olmuştur. Profesyonel güreşte de yer almaktadır. 2015 yılında ise Glory 20 Dubai'de Chad Sudgen ile karşılaşmıştır.

Mix Fight Gala organizasyonunda 81 kilo dünya şampiyonluk maçına çıkıp, Kevin Brenda'yı yenmiştir. Marco Pique ile dövüşmüş ve 3 raunt sonunda rakibini yenerek altın kemerin yeniden sahibi olmuştur. Söz dizisinde rol almış ve Zafer karakterini canlandırmıştır. Survivor'da yarışırken de sevgilisi olan Serap Korkmaz ile 2017 yılında evlenen Atakan Arslan'ın Leon Aslan isminde bir oğlu bulunuyor.

Snob Magazin / Magazin