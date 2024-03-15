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Survivor All Star'da düello heyecanı yaşandı

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Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Aysu Keskin, Pınar Saka, Gizem Memiç ve Berna Canbeldek arasında düello yapıldı. Elenen ismi gören bu yıl Survivor'dan diskalifiye olan Sema'dan gönderme gecikmedi. Yarışmada yapılan düelloda Aysu ile sona kalan Pınar, 5-3 yenilerek veda etti. Geçen haftalarda Pınar'a şiddet uyguladığı için diskalifiye edilen Sema Aydemir ise önce halay çekti sonra da Muhteşem Yüzyıl dizisindeki 'Allah'ım çok şükür' repliğini paylaştı.

Tansiyonun bir an olsun düşmediği Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Aysu Keskin, Pınar Saka, Gizem Memiç ve Berna Canbeldek arasında düello yapıldı.

Elenen ismi gören bu yıl Survivor'dan diskalifiye olan Sema'dan gönderme gecikmedi.

"ALLAH'IM ÇOK ŞÜKÜR"

Yarışmada yapılan düelloda Aysu ile sona kalan Pınar, 5-3 yenilerek veda etti.

Geçen haftalarda Pınar'a şiddet uyguladığı için diskalifiye edilen Sema Aydemir ise önce halay çekti sonra da Muhteşem Yüzyıl dizisindeki "Allah'ım çok şükür" repliğini paylaştı.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Survivor All Star Sema Aydemir Aysu Keskin Gizem Memiç Pınar Saka Magazin Güncel Haberler

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