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Survivor All Star'a veda eden yarışmacı belli oldu

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Survivor All Star'a veda eden yarışmacı belli oldu

Survivor All Star dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Barış, Gizem, Ardahan ve Gökhan'ın elemeye kaldığı yarışmada hayalleri veda eden isim gönüllüler takımından Ardahan oldu. Büyük bir üzüntü yaşayan Ardahan, veda konuşmasıyla herkesi duygulandırdı.

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor All Star, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Eleme heyecanının yaşandığı Survivor'da bir yarışmacı hayallerine veda etti.

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımında Ardahan eleme adayı olarak belirlendi. Haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımında ise Barış Murat Yağcı eleme adayı olarak seçti ve yokluk adasına giden 2. yarışmacı oldu. Survivor'da 3. dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımında ise adı en fazla yazılan isim olan Gizem 3. eleme adayı oldu. Survivor'da 4. dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımındaki oylamada ise Gökhan ve Yağmur'un isimleri eşit yazılınca performans birincisi Anıl, son eleme adayı olarak Gökhan'ın adını verdi.

Survivor All Star'a veda eden yarışmacı belli oldu

Elemeye kalan 4 yarışmacı için SMS oylaması yapıldı. Survivor'un dün akşam yayınlanan bölümünde ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı ise yarışmaya veda eden ismi açıkladı. Oylama sonuçlarına göre Gökhan, Gizem, Barış ve Ardahan arasından en az oyu alan yarışmacı Ardahan oldu.

Survivor All Star'a veda eden yarışmacı belli oldu

Elendiğini öğrenince çok üzülen Ardahan, "Hayallerime veda ettim, üzgünüm. Şampiyonlarla yarıştım. Bütün arkadaşlarımı çok seviyorum, ben onlardan razıyım, onlar da benden razı olsun" şeklinde konuştu.

Survivor All Star'a veda eden yarışmacı belli oldu

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Ardahan Uzkanbaş, Acun Ilıcalı, Survivor, Magazin, Haberler

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