Survivor All Star'a veda eden isim Bora Edin oldu

Bugün yapılan haftanın 3. dokunulmazlığını Gönüllüler takımı 2-0 kazandı. Gönüllüler hem erkeklerde hem de kadınlarda Ünlüler'i yenerek dokunulmazlığın sahibi oldu. Bu durumda bugün Ünlüler, 2 kişiyi potaya soktu. Survivor son bölümdeki dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımında ada konseyinde oylama yapıldı. Ünlülerde performansa göre Merve ve Atakan dokunulmaz oldu. Oylamada isimleri eşit sayıda yazılan Adem ve Bora haftanın 3. ve 4. eleme adayı oldu.

BORA EDİN ADAYA VEDA ETTİ

Survivor'da birleşme partisi öncesinde toplu sms oylaması yapılmıştı. Mart sonundaki partiye kadar geçerli olacak oylama sonuçlarına göre Evrim, Barış, Adem, Bora ve Gizem arasından en az oyu alan yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı. Oylama sonucuna göre Survivor'dan bu hafta elenen isim Bora Edin oldu.

"BENİM İÇİN DÜNYANIN SONU DEĞİL"

Survivor'dan elendikten sonra veda konuşması yapan Bora, "Buradaki tüm problemleri burada bırakıyorum çünkü bu benim için bir oyun. Buradan gitmek benim için dünyanın sonu değil. Bir hayatım var, eşim ve bir oğlum var. Buraya çağırdığınız için teşekkür ederim" dedi.