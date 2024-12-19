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Survivor afişinde yer verilen ismin fragmanda yer almaması kafa karıştırdı

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1 Ocak 2025 tarihinde yayınlanacak Survivor'da kadrolar netleşmeye başladı. Tanıtım fragmanı yayınlanan yarışmanın günler önce sızan afişinde Hikmet Tuğsuz yer alıyordu. Ancak Tuğsuz, dün Acun Ilıcalı tarafından yayınlanan tanıtım fragmanında yer almadı.

Acun Ilıcalı'nın yapımını ve sunumunu üstlendiği Survivor 2025 yarışması ocak ayında ekrana gelecek. Birbirinden güçlü isimlerin yer aldığı yarışmanın kadrosu belli oldu. Ilıcalı, AllStar 2025'i sosyal medya hesabından açıkladı.

İŞTE ÜNLÜLER VE GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Ünlüler takımında; Seranay Aktaş, Zeynep Alkan, Barış Murat Yağcı, Sema Aydemir, Ayşe Yüksel, İsmail Balaban, Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıçcı yer alacak. Gönüllüler takımında ise, Batuhan, Tuğba, Adilhan, Dilşah, Mevlüt, Kübra, Göksu ve Kaan olacak.

Survivor afişinde yer verilen ismin fragmanda yer almaması kafa karıştırdı

FRAGMANDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Yarışmanın ilk bölümü merakla beklenirken tanıtım fragmanındaki bir detay dikkatlerden kaçmadı. Fragmandan günler önce sızdırılan Survivor afişi, yarışacak isimler hakkında ipuçları verirken afişteki bir ismin fragmanda yer almaması kafaları karıştırdı. O isim ise 2019 ve 2022 yarışmacısı Hikmet Tuğsuz oldu. Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Survivor afişinde yer verilen ismin fragmanda yer almaması kafa karıştırdı
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarınuri Tv:

adamlar hiç değişmiyor iyice kadrolu işçi öldü bunlar hahahha

Yorum Beğen16
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Haber YorumlarıTheRamazan456 null:

bunu hiç bir Galatasaray lı izlemez artık

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Haber YorumlarıKaan Korkmaz:

Sanki dünyayı kurtaracaksınız bide gıcık gıcık konuşmalar bağırmalar...

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Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Sema yı görmekten gına geldi.

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Haber YorumlarıSinan Bulduk:

B.ktanlaştı iyice , izleyenin aklına tüküreyim..

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