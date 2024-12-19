Survivor afişinde yer verilen ismin fragmanda yer almaması kafa karıştırdı

Acun Ilıcalı'nın yapımını ve sunumunu üstlendiği Survivor 2025 yarışması ocak ayında ekrana gelecek. Birbirinden güçlü isimlerin yer aldığı yarışmanın kadrosu belli oldu. Ilıcalı, AllStar 2025'i sosyal medya hesabından açıkladı.

İŞTE ÜNLÜLER VE GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Ünlüler takımında; Seranay Aktaş, Zeynep Alkan, Barış Murat Yağcı, Sema Aydemir, Ayşe Yüksel, İsmail Balaban, Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıçcı yer alacak. Gönüllüler takımında ise, Batuhan, Tuğba, Adilhan, Dilşah, Mevlüt, Kübra, Göksu ve Kaan olacak.

FRAGMANDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Yarışmanın ilk bölümü merakla beklenirken tanıtım fragmanındaki bir detay dikkatlerden kaçmadı. Fragmandan günler önce sızdırılan Survivor afişi, yarışacak isimler hakkında ipuçları verirken afişteki bir ismin fragmanda yer almaması kafaları karıştırdı. O isim ise 2019 ve 2022 yarışmacısı Hikmet Tuğsuz oldu. Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.