Survivor'a 2 bomba yarışmacı dahil oldu: Yeni gelmedik, geri geldik

Survivor 2025'te heyecan tüm hızıyla devam ederken, Acun Ilıcalı konseyde iki kadın yarışmacının yarışmaya katıldığını açıkladı. Yarışmaya Elif Şadoğlu ve Aycan Yanaç dahil oldu.

Survivor'a geçtiğimiz haftalarda yedeklerden erkek yarışmacılar dahil olmuş, kadın yarışmacıların gelip gelmeyeceği merak edilmişti. Yarışmanın yeni bölümünde bu merak son buldu. Acun Ilıcalı, yarışmaya iki eski kadın yarışmacının dahil olduğunu duyurdu.

İKİ EFSANE İSİM SURVIVOR'DA

Ilıcalı, Survivor'a eski sevilen isimlerden Elif Şadoğlu ve Aycan Yanaç'ın geldiğini açıkladı ve yarışmacılar iddialı sözlerle mücadeleye katıldı.

"YENİ GELMEDİM, GERİ GELDİM"

Elif Şadoğlu, yarışmaya dahil olunca çok mutlu olduğunu söyledi. Aycan Yanaç ise "En son 2022'de bir rahatsızlık geçirmiştim ve gitmek zorunda kaldım. Yeni gelmedim geri geldim" dedi.