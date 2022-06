Survivor'dan Ayrılmıştı... Olay İtiraflar!

Oyuncu ve sunucu Alp Kırşan, 2012'de Acun Ilıcalı ile anlaşmış ve 'Survivor'ı sunmaya başlamıştı. Uzun yıllar Survivor'da başarılı bir sunuculuk yapan Alp Kırşan sürpriz bir kararla programı bırakmıştı. Alp Kırşan ailesinin yanına dönüp eşi Zeynep Kırşan ve iki çocuğunu da alarak Bodrum'a yerleşti.

Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı tarafından düzenlenen Beyaz Gece'de sunuculuk yapan Alp Kırşan açıklamalarıyla gündem oldu.

"BENİM ÇOCUKLAR MUSTAFA TOPALOĞLU'NA PABUCU TERS GİYDİRİR"

Oğulları Efe ve Ata ile ilgilendiğini dile getiren Kırşan, "Bunlar folik asit çocukları... Durmuyorlar, beyin olarak seninle yarışıyorlar. Bu yaş grubu çok zeki ve ailecek çok mağduruz . Buradan sesleniyorum; iki çocuk yapacaksanız ve ikincisi de erkek olacaksa dikkat edin...

İstanbul'da yaşasaydım kesin tımarhanelik olurdum. Bodrum'da olduğumuz için çocukların isteklerini daha çabuk yerine getiriyoruz. Benim çocuklar Mustafa Topaloğlu'na pabucu ters giydirir" diyerek güldürdü.

"PARA İLE İŞİM YOK"

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Alp Kırşan yakın zamanda yeni bir projede yer alacak

Bu konuda konuşan Alp Kırşan "Zenginlik kültürümüz yok. Para ile çok işim yok. Çocuklarım hep aynı ayakkabıyı, aynı tişörtü giyiyor. Yenisini istemezler kolay kolay... Biz öyle büyüdük ve onları da o şekilde yetiştiriyoruz. Çok mutluyum Bodrum'da. Parada gözüm olsa burada değil, İstanbul'da yaşardım" dedi.

"KARARIMI AİLEMLE BULUŞTUĞUM AN ALDIM"

Alp Kırşan, Acun Medya'dan ayrılış sürecine dair şu açıklamayı yaptı:

"Survivor'dan ayrılma kararımı son 'Survivor' bittikten sonra ailemle buluştuğum an aldım. Onları çok özlediğimin farkına vardım. ve onlarsız yapamayacağımı anladım. Sanırım "Kariyer mi yoksa aile mi?" sorusuyla o anda yüzleştim."

ALP KIRŞAN KİMDİR?

Alp Kırşan 3 Kasım 1979'da İzmir Karşıyaka'da doğdu. Alp Kırşan liseyi doğduğu yer olan İzmir'de okumuştur. Konak Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi Radyo ve Televizyon bölümü mezunudur. Manisa-Celal Bayar Üniversitesi Spor ve Sanat Akademisi'nden mezun olan Alp Kırşan, 2000'de Best Model of Turkey yarışmasında birinci ve Best Model of the World yarışmasında ise üçüncü oldu. İlk kez Sabah Şekerleri programında sunucu olarak, Özlem Yıldız'ın partneri olarak kamera karşısına geçti. 2007'de Yasemin Yalçın Tiyatrosu'nda Oyunun Oyunu oyunuyla profesyonel oldu.

Ayrıca 2011'de yayınlanan Yok Böyle Dans adlı yarışmada yarıştı. Irmak Ünal, oyuncu Damla Debre ve Buzda Dans yarışmasındaki partneri Julia Novikov'la ilişkiler yaşadı. 2012'de Survivor Ünlüler - Gönüllüler'de mücadele etse de yarışmadan elendi.

Daha sonra Yetenek Sizsiniz Türkiye ve Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında sunuculuk yaptı. 2014 yılında Zeynep Dörtkardeşler ile evlendi. Çiftin Efe ve Ata adında iki oğlu bulunuyor.

Snob Magazin / Magazin