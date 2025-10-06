Haberler

Survivor 2026'nın ilk yarışmacısı belli oldu
Survivor 2026 All Star için geri sayım başladı. Bu yıl yeniden Dominik Cumhuriyeti'nde çekilecek olan yarışma, izleyicilere bir kez daha heyecan dolu mücadeleler sunmaya hazırlanıyor. Acun Ilıcalı'nın duyurusuyla sezonun ilk yarışmacısı da belli oldu. Popstar Türkiye yarışmasıyla tanınan Bayhan Gürhan, yıllar sonra bu kez sahnede değil, doğanın zorlu koşullarında kendini kanıtlamaya hazırlanıyor.

Survivor 2026 All Star için geri sayım başladı. Bu yıl yine Dominik Cumhuriyeti'nde çekilecek olan fenomen yarışma, her sezon olduğu gibi izleyicilere kıyasıya rekabet dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Yeni sezonun konsepti "All Star" olurken, geçmiş yıllarda unutulmaz performanslarıyla iz bırakan isimler yeniden bir araya gelecek.

Survivor 2026'nın ilk yarışmacısı belli oldu

Yeni sezonun ilk yarışmacısı, müzik dünyasının tanınan ismi Bayhan Gürhan oldu. 2003 yılında katıldığı Popstar Türkiye yarışmasıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Bayhan, aradan geçen yılların ardından bu kez bambaşka bir platformda izleyici karşısına çıkacak.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSimu:

Baydı artık survivor... yeni bir şeyler üret... bi labirent olsun mesela.. bazı çıkmazlarda ödül yemeği olsun. 24 saatlik dev bir labirent..

Haber YorumlarıSpartakus:

tamam , şiddet ve kavga garantisi verilmiş ??

Haber YorumlarıIdris Baba:

Yetenek Sìzsiniz yapsınlar bunun yerine

