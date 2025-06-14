Survivor 2025'in şampiyonu belli oldu! Rakibini üç turda eledi

Survivor 2025'in şampiyonu belli oldu! Rakibini üç turda eledi
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Survivor 2025'in şampiyonu belli oldu! Rakibini üç turda eledi
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Survivor All Star - Gönüllüler sezonu, Dominik'te başlayan 6 aylık zorlu maratonun ardından İstanbul'da düzenlenen büyük finalle sona erdi. Finale kalan Adem ve Batuhan, canlı yayında parkur mücadelesine çıktı. Adem Kılıçcı, üç turu da kazanarak Survivor 2025'in şampiyonu oldu. Mücadele boyunca sergilediği performansla izleyicilerden tam not aldı.

Aylar süren zorlu maratonun ardından, Survivor All Star - Gönüllüler sezonu muhteşem bir finalle sona erdi. Ocak ayında Dominik'te başlayan ve haftalar boyunca izleyicileri ekran başına kilitleyen yarışmanın finali, İstanbul'da düzenlenen görkemli bir canlı yayınla noktalandı.

FİNALE KALAN İSİMLER HEYECANI DORUKTA YAŞATTI

Survivor 2025'in final koltuğuna oturan dört güçlü yarışmacı; Ayşe, Volkan, Batuhan ve Adem oldu. Sezon boyunca gösterdikleri performansla dikkat çeken bu isimler, İstanbul Beykoz'daki Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Kampüsü'nde gerçekleştirilen final gecesinde halk oylamasıyla son ikiye indirildi. Oylama sonucunda Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıçcı, şampiyonluk mücadelesi için karşı karşıya geldi.

ADEM KILIÇCI PARKURDA FARK YARATTI

Büyük final üç etap üzerinden gerçekleşti. İzleyicilerin nefesini tutarak izlediği mücadelede, Adem Kılıçcı üstün bir performans sergiledi. İlk turu 5-4'lük skorla geçen Adem, ikinci ve üçüncü turlarda rakibi Batuhan'a 5-1'lik net skorlarla üstünlük sağlayarak Survivor 2025'in şampiyonu oldu.

Survivor 2025'in şampiyonu belli oldu! Rakibini üç turda eledi

6 AY SÜREN REKABETİN TAÇLANDIĞI AN

Yaklaşık altı ay süren ve fiziksel dayanıklıkla birlikte mental gücün de test edildiği bu zorlu süreçte Adem Kılıçcı, finaldeki kararlılığı ve stratejik üstünlüğüyle dikkat çekti. Yarışmanın başından itibaren istikrarlı performans sergileyen Kılıçcı, izleyicilerden büyük destek gördü.

ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ DUYGUSAL ANLARA SAHNE OLDU

Yarışmanın final anlarında, hem stüdyodaki izleyiciler hem de ekran başındaki milyonlar, Adem Kılıçcı'nın şampiyonluk sevincine tanıklık etti. Zafere ulaşan Kılıçcı, hem takım arkadaşlarına hem de destekçilerine teşekkür ederek gözyaşlarını tutamadı.

Survivor 2025'in şampiyonu belli oldu! Rakibini üç turda eledi

Survivor All Star - Gönüllüler sezonu, unutulmaz anlarla hafızalara kazındı. Şimdi gözler, yeni sezonda yarışacak isimlere ve Survivor'un bir sonraki büyük macerasına çevrildi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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