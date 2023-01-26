Survivor 2023'te adaya veda eden isim Aleyna oldu

Survivor 2023'te bu haftanın eleme adayları Yusuf Güney, Aziz, Aleyna ve Cahby oldu. Halk oylamasında en düşük SMS'i alan gönüllüler takımından Aleyna, Survivor 2023 hayallerine veda etti.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Survivor 2023, dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Haftanın eleme adayları ise Yusuf Güney, Aziz, Aleyna ve Cahby oldu.

ALEYNA HAYALLERİNE VEDA ETTİ

Survivor yarışmasında ilk hafta adaya veda eden Ümit Erdim'in ardından en az SMS'i alan Aleyna, Survivor 2023 hayallerine veda etti. Takım arkadaşlarının büyük bir şaşkınlık yaşadığı Aleyna ise veda konuşmasında "Çok üzüldüm, kalan arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Umarım hak eden şampiyon olur" dedi.

ÖDÜL OYUNUNU ÜNLÜLER KAZANDI

Survivor 2023'ün dün akşam oynanan ödül oyununu kazanan ise ünlüler takımı oldu. Kadınlar yarışını 8-6'lık skorla ünlüler aldı. Erkekler oyununu de 8-3 gönüllüler kazandı. Böylece yarış, en iyilere gitti ve en iyilerde Zeynep'in sayısı ile ünlüler ödülün sahibi oldu. Yarışmacılar, Dominik yerel sanatçılarının muhteşem performansları ve ardından lezzetli empanadaları yedi.

ACUN ILICALI: ŞARTLAR İYİCE ZORLAŞACAK

Acun Ilıcalı eleme konseyince çarpıcı açıklamalarda bulundu. Survivor'a milyonlarca kişinin başvuru yaptığını her defasında dile getiren Ilıcalı, Survivor 2023 sezonu için normalin üstünde bir yedek yarışmacı sayısı olduğunu açıkladı. Yedek yarışmacılarla ilgili gelişmeleri aktaran Ilıcalı, "'Devam edemeyeceğim' diyen yarışmacıların yerine gelebilirler. Ada hayatı ile ilgili görüntüler izleyicilerimizin isteği doğrultusunda artacak fakat şartlar iyice zorlaşacak. Yarışmacılar mental bölümünde kendilerini koruyabilecekler mi merak ediyorum" ifadelerini kullandı.