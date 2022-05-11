Survivor'un Yıldızı Erkek Arkadaşıyla Görüntülendi!

Fazilet Hanım ve Kızları, Hatasız Kul Olmaz, Leyla ile Mecnun ve Sana Bir Sır Vereceğim gibi dizilerden tanıdığımız Tuğba Melis Türk, önceki gün Etiler'de bir AVM'de erkek arkadaşıyla görüntülendi.

SİNEMA FİLMİ MÜJDESİ

Soruları yanıtlayan oyuncu, "Yeni bir sinema filmi çektim. Vizyon tarihini bekliyorum" dedi.

Yanındaki beyefendinin sorulması üzerine ise, "Kendisi yapımcımız. Bir toplantı yaptık" dedikten sonra gözlerden kayboldu.

TUĞBA MELİS TÜRK KİMDİR?

2020 Survivor yarışmacısı olan Tuğba Melis Türk, 7 Eylül 1990 tarihinde Bulgaristan, Sofya'da dünyaya geldi. Hayatının baharındaki genç kadın başak burcu kadınlarından.

Güzelliği ve hırsı ile erkekleri kendine hayran bırakan Tuğba Melis Türk'ün baba tarafının Azeri kökenli olduğu biliniyor. Ailesi ile Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç eden Türk, İstanbul'da hayatını idame ettirmeye devam ediyor. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Dram ve Oyunculuk Bölümü'nü iyi bir puanla bitiren Tuğba Melis Türk, Akademi Neo'da oyunculuk dersleri aldı.

Şapkaya ve ayakkabıya tutkusu olan Türk, en sevdiği meyvenin çilek olduğunu ifade ediyor. Miss Kemer Güzellik yarışmasında ikinci, Miss Turkey 2009 güzellik yarışmasında ise finalist olan Tuğba Melis Türk, 2011 senesinde Best Model of Turkey yarışmasında da birinciliği tattı.

Tuğba Melis Türk'ün Projeleri

2004-Büyük Buluşma.

2006-Arka Sokaklar.

2007-Senin Uğruna.

2007-Annem.

2008-sevgili düşmanım.

2010-Cehennem 3D.

2011- Kolpaçino: Bomba.

2012-2013- Krem.

2013-Leyla ile Mecnun.

2013-2014-Merhamet.

2014-Sana Bir Sır Vereceğim.

2014-Hatasız Kul Olmaz.

2014-Şimdi Onlar Düşünsün.

2015-Kaçak.

2015-2016-kara ekmek.

2016-Muhteşem Yüzyıl Kösem.

2017-Fazilet Hanım ve Kızları.

2017-Tutsak.

2019- Hayatta Olmaz.

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