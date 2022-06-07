Survivor'ın Yıldızı Nişanlandı! Son Hali Şaşırttı

Fitness eğitmenliği ve Personal Trainer'lık yapan Meryem Kasap, 2020 yılında Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'Survivor'da mücadele etti. Parkurlardaki hızı ve hırslı yapısıyla iddialı isimler arasında yer alan Meryem, sakatlığı nedeniyle yarışmaya veda etmek zorunda kaldı.

DİSKALİFİYE OLDU

'Survivor 2021' için da davet alan ve ünlüler takımında mücadele eden sporcu, bir kez daha sakatlık engeline takıldı ve yarışmadan ikinci kez diskalifiye oldu.

NİŞANLANDILAR

Survivor Meryem ile Yunus Emre Bal nişanlandı, kız isteme ve nişan töreninden fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

DEĞİŞİMİ OLAY OLDU

Survivor Meryem'in makyajı ve estetiğin de etkisiyle yaşadığı değişim sosyal medyada gündem oldu.

YUNUS EMRE BAL KİMDİR?

Yunus Emre Bal, "Ünlülerin Organizatörü" olarak tanınmıştır. Turabi Çamkıran gibi Türkiye'de ve dünyada adını duyurmuş kişilere organizatörlük yapmıştır. Dövüş sporlarında en çok Kickboks'u sevmektedir. "Seyir açısından baktığımız zaman Kickbocks'un yeri ayrıdır" ifadesini sıklıkla kullanır.

Sporu hayat felsefesi haline getirmiş olan Bal, sporcuya destek olmak için var gücüyle çalışmıştır. Ailelere dövüş sporlarına olumlu yaklaşmaları için sık sık "Sporun her türlüsü gençleri zararlı alışkanlıklardan korur." çağrısında bulunur.

Memleketi Osmaniye başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında organizasyonlar düzenlemiş, sayısız insana organizatörlük yapmıştır.

MERYEM KASAP KİMDİR?

Meryem Kasap, 1 Mayıs 1992 tarihinde Trabzon'da doğdu. Ailedeki 3 çocuktan en küçüğü olan Meryem Kasap, ilkokulda okurken 3 yıl tiyatroyla ilgilendi.

Sporla tanışması lise yıllarında başladı. Lise takımında 2 yıl hentbol oynadı. Daha sonra bireysel spor yapma kararı aldı ve atletizme yöneldi. Bu spora ilk olarak sırıkla yüksek atlama branşıyla başladı.

2-3 yıl bu branşı yaptıktan sonra yaşadığım bir sakatlık sonucu branş değiştirmek zorunda kaldım ve 400 metre branşına geçti. Bu dönem içinde lise öğrenimimi tamamladı ve Karadeniz Teknik Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulunu kazandı.

Eğitim ve spor hayatını aynı anda yürüttü. Kararlılığı ve azmi sayesinde 400 metrede 1 yıl içinde ilk Türkiye Şampiyonluğuna ulaştı ve milli takıma seçildi. Devam eden yıllar içinde bu başarıları devam etti ve Türkiye'yi sayısız şampiyonalarda temsil etme fırsatı yakaladı. Bu şampiyonalarda Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası, Milletler Kupası ve Akdeniz Şampiyonası'nda madalya kazandı.

Bu süreç içinde lisans öğrenimimi tamamladı ve mezun oldu. 12 yıllık spor hayatının, 8 yılı milli takim sporcusu olarak elit bir düzeyde geçti. Şu an hala aktif spor hayatıma devam ederken diğer yandan fitness eğitmenliği ve Personal Trainer'lık yapıyor.

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