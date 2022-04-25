Sürpriz Fotoğraf! Mehmet Ali Erbil Bakın Kiminle Birlikte

Sağlık sorunlarını atlatan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Çarkıfelek ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

PARTNER Mİ OLACAKLAR?

Erbil, önceki gün 2021 Avrupa Güzeli Duygu Çakmak ile İzmit'te bir araya geldi. Bu paylaşım sonrası, "Mehmet Ali Erbil'in partneri Duygu Çakmak mı oluyor?" sorusu gündemde geldi.

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