Süreyya Yalçın son görüntüsüyle sevenlerini korkuttu

Son dönemde zayıf görüntüsüyle adından sıkça söz ettiren Süreyya Yalçın, endişelenecek bir durum olmadığını belirterek "Günde tek öğün akşamları yiyorum. Kendimi çok iyi ve sağlıklı hissediyorum, mükemmelim" ifadelerini kullandı

Yaşamını ABD'de sürdüren ve tatil için Bodrum'u tercih eden sosyetik güzel Süreyya Yalçın, zayıf görüntüsüyle hayranlarını endişelendirdi. Günde tek öğün yemek yediğini belirten Yalçın "Kendimi çok sağlıklı hissediyorum" dedi.

"ÖLÜMDEN DE ÇOK KORKUYORUM"

Beslenme bozukluğu olduğu iddialarına da yanıt veren Yalçın, "Allah korusun... Öyle bir şey olsaydı hemen bir sağlık kuruluşundan yardım alırdım. Ayrıca ölümden de çok korkuyorum" şeklinde konuştu.

İşte Süreyya Yalçın'ın o görüntüleri;