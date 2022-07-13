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Süperstar Ajda Pekkan Bodrum'u salladı

İhlas Haber Ajansı - Magazin
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Süperstar Ajda Pekkan Bodrum'u salladı

Süperstar Ajda Pekkan, Bodrum'da verdiği bayram konserinden söylediği şarkılarla geceye katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Süperstar Ajda Pekkan, Bodrum'da verdiği bayram konserinden söylediği şarkılarla geceye katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Yalıkavak'ta sahne alan Süperstar Ajda Pekkan söylediği şarkılarla hayranlarını coşturdu. Yıllara meydan okuyan Pekkan, Yalıkavak Günay Restoran'da yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Söylediği şarkılara gelen tatilcilerde eşlik etti. İzdiham yaşanan konserde giydiği beyaz desenli elbise de dikkatlerden kaçmadı. Sevilen şarkılarını seslendiren Pekkan yaptığı dans şovlarla da göz doldurdu. Ajda Pekkan'dan önce sahneye çıkan Cenk Eren de Günay sahnesinde tatilcileri bir an olsun yerinde oturtturmadı. Ardından sahneyi Ajda Pekkan'a bırakan Eren dinlemeye gelen tatilcilerin Kurban bayramlarını kutladıktan sonra sahneden indi. Ayakta alkışlanan Pekkan birçok şarkısını sevenleriyle beraber söyledi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Magazin

Ajda Pekkan Bodrum Magazin Haberler

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