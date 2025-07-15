'Süper Dadı' Jo Frost'tan çarpıcı itiraf: Ölümle defalarca burun buruna geldim

Ünlü televizyon yıldızı Jo Frost, sosyal medya üzerinden yaptığı duygusal açıklamayla, ölümcül bir hastalık olan anaflaksiyle mücadelesini anlattı. Toplumu daha fazla empati ve bilinç göstermeye çağırdı.

2005 yılında yayınlanan ve dünya çapında büyük ilgi gören Supernanny (Süper Dadı) adlı programla tanınan Jo Frost, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla anaflaksi hastalığı nedeniyle defalarca ölümle burun buruna geldiğini ve bazı şoklardan sonra hastaneye kaldırıldığını duyurdu. "Şimdiye kadar detaylarına girmek istemediğim kadar çok sayıda anaflaktik şok geçirdim" diyen Frost, bu durumun yaşadığı her günü etkilediğini ifade etti.

ÖLÜMCÜL BİR HASTALIK OLARAK TANIMLANIYOR

Tıp otoriteleri, anaflaksiyi bazı alerjenlere karşı bağışıklık sisteminin verdiği aşırı tepki sonucu gelişen ani ve ölümcül bir alerjik reaksiyon olarak tanımlıyor. Uzmanlara göre bu ciddi durum, alerjenle temas edildikten sonra saniyeler ya da dakikalar içinde kendini gösterebiliyor. Mayo Clinic'in açıklamasına göre, anaflaksi sırasında vücut hızla şoka giriyor; tansiyon aniden düşüyor, solunum yolları daralıyor ve kişi nefes almakta zorlanarak hayati tehlikeyle karşı karşıya kalıyor.

"GÖRMEZDEN GELMEK, SİLAH DAYAMAKTAN FARKSIZ"

Frost'un mesajında en dikkat çeken cümlelerden biri şu oldu, "Bu hastalığın ciddiyetini görmezden gelmek, yüzüme dolu bir silah doğrultmakla aynı şey." Frost, anaflaksi hastalarının toplumda yeterince anlaşılmadığını, restoranlarda, okullarda ve toplu alanlarda yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığını belirtti. "Menülerdeki 'iz içerebilir' gibi belirsiz ifadeler aslında yasal sorumluluktan kaçmak için kullanılıyor ve bu da benim can güvenliğimi tehdit ediyor," dedi.

ANAFLAKSİ NEDİR?

Anaflaksi, bazı alerjenlere karşı vücudun aşırı tepki vermesiyle ortaya çıkan, son derece tehlikeli ve hayatı tehdit edebilen bir alerjik reaksiyon türü. Mayo Clinic'e göre, bu durum saniyeler ya da dakikalar içinde gelişebilir. Vücut aniden şoka girer, tansiyon hızla düşer, solunum yolları daralır ve kişi nefes almakta zorlanır.

En yaygın tetikleyiciler arasında bazı yiyecekler, ilaçlar, böcek zehirleri ve lateks yer alıyor.