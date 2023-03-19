Sunucu Ezgi Sertel'in babası Serdar Sertel hayatını kaybetti

Ünlü sunucu Sertel, baba acısıyla sarsıldı. Ezgi Sertel'in babası Serdar Sertel, uzun süredir yoğun bakımdaydı. Sertel, babasının yoğun bakıma kaldırıldığını "Benim biricik canım babam yoğun bakımda. İçim çok acıyor" şeklinde duyurmuştu.

"CANIM BABAMI KAYBETTİK"

Ezgi Sertel babasının vefat haberini şu paylaşımla duyurdu: "Benim biricik, canım babamı kaybettik. Bu nasıl bir acı. Allah'ım mekanını cennet eylesin güzel yürekli temiz kalpli babamın. Babam seni çoook özleyeceğim." sözleriyle duyurdu.

Serdar Sertel'in cenazesi bugün öğle namazına müteakip Safranbolu Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.