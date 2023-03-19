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Sunucu Ezgi Sertel'in babası Serdar Sertel hayatını kaybetti

Magazin Haberleri

Sunucu ve oyuncu Ezgi Sertel'in babası Serdar Sertel hayatını kaybetti. Sertel, acı haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ünlü sunucu Sertel, baba acısıyla sarsıldı. Ezgi Sertel'in babası Serdar Sertel, uzun süredir yoğun bakımdaydı. Sertel, babasının yoğun bakıma kaldırıldığını "Benim biricik canım babam yoğun bakımda. İçim çok acıyor" şeklinde duyurmuştu.

"CANIM BABAMI KAYBETTİK"

Ezgi Sertel babasının vefat haberini şu paylaşımla duyurdu: "Benim biricik, canım babamı kaybettik. Bu nasıl bir acı. Allah'ım mekanını cennet eylesin güzel yürekli temiz kalpli babamın. Babam seni çoook özleyeceğim." sözleriyle duyurdu.

Sunucu Ezgi Sertel'in babası Serdar Sertel hayatını kaybetti

Serdar Sertel'in cenazesi bugün öğle namazına müteakip Safranbolu Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Sunucu Ezgi Sertel'in babası Serdar Sertel hayatını kaybetti

Sunucu Ezgi Sertel'in babası Serdar Sertel hayatını kaybetti

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Ezgi Sertel Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

uCube :

Her canlı, bir gün ölümü tadacak. Allah rahmet eylesin, ailesine sabırlar versin.

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