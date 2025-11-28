Söylemezsem Olmaz'da kriz! Lerzan Mutlu ani bir kararla programı bıraktı

Beyaz TV'nin fenomen magazin programı Söylemezsem Olmaz'da sular durulmuyor. Programın sunucuları Lerzan Mutlu ve Nihat Doğan arasında geçtiğimiz günlerde canlı yayında yaşanan gerginlik, kulislerde kriz çıkmasına neden olmuştu.

"MAGAZİN YAPMAK İSTEMEDİĞİMİ ANLADIĞIM İÇİN..."

Canlı yayındaki tartışmanın ardından Lerzan Mutlu sessizliğini bozdu ve sosyal medya hesabından programdan ayrıldığını açıkladı. Mutlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bir kez daha magazin yapmak istemediğimi anladığım için, daha önceki fikrime geri dönerek Söylemezsem Olmazdan ayrılmış bulunmaktayım. Yine kadın gündüz kuşaklarıyla sizlerle olacağım… Sizi seviyorum."

İşte Lerzan Mutlu'nun o paylaşımı;

Mutlu'nun ani kararı sosyal medyada gündem olurken, programın bundan sonraki akıbeti de merak konusu oldu.