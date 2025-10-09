Sosyete bu iddiayı konuşuyor! Yasemin Ergene'den boşanma sonrası yeni aşk hamlesi

İş insanı İzzet Özilhan ile 2011 yılında evlenen ve iki çocuk sahibi olan Yasemin Ergene, 14 yıllık evliliğini geçtiğimiz aylarda sonlandırdı. 3 Eylül 2025'te görülen dava ile resmen yollarını ayıran çiftin, boşanmayı sessiz ve anlaşmalı bir şekilde tamamladığı öğrenildi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ayrılığı karşılıklı anlayışla gerçekleştirdiklerini vurgulayan Ergene, çıkan "aldatma" ve "ihanet" iddialarına da yanıt verdi. Ünlü isim, "Asılsız haberlerle özel hayatımızın speküle edilmesi üzücü" ifadeleriyle magazin söylentilerine nokta koydu.

Boşanmanın ardından hem yaşam alanında hem özel hayatında değişim kararı alan Yasemin Ergene, Sarıyer'deki Boğaz manzaralı villasını geride bırakarak Beykoz'daki lüks bir villaya taşınacağı iddia edildi.

YENİ AŞK İDDİASI

Sabah'ın haberine göre,sosyete kulisleri Yasemin Ergene'nin yeni bir aşka yelken açtığı söylentisiyle çalkalanıyor. İddialara göre Özilhan, estetik cerrah Prof. Dr. Karaca Başaran ile yakınlaştı. Taraflardan henüz bir açıklama gelmezken, sosyete çevrelerinde bu ilişkinin "dedikodudan öte, ciddi bir yakınlaşma" olduğu konuşuluyor.

Bir dönem "Doktorlar" dizisinde cerrah bir karakterin kızını canlandıran Yasemin Ergene, şimdi gerçek hayatta bir cerrahla anılması ise dikkat çekici bir tesadüf olarak değerlendiriliyor.

Boşanmasıyla gündemden düşmeyen Yasemin Özilhan, şimdi de yeni aşk iddiasıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.