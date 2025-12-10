Sosyal medya bu gelini konuşuyor
Nikah kıyıldıktan sonra adı ve soyadı sorulan gelinin, soyadının değiştiğini fark ettiği anlardaki tepkisi sosyal medyada gündem oldu. Video kısa sürede milyonlarca görüntüleme aldı.
Nikah töreninde kaydedilen bir görüntü, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan videolarından biri hâline geldi. Nikâh memurunun gelinin adını soyadıyla birlikte okuduğu anda gelin, soyadının değiştiğini fark ederek şaşkınlıkla gülmeye başladı. O anlar davetliler tarafından kaydedildi ve paylaşılmasının ardından hızla yayıldı.
MİLYONLARCA GÖRÜNTÜLEME ALDI
Gelin, memurun yeni soyadını söylemesi üzerine yüzünde beliren şaşkınlık ve mutluluk ifadesiyle izleyenlerin kalbini kazandı. Samimi tepkisi sosyal medyada milyonlarca kullanıcı tarafından izlendi ve yorum yağmuruna tutuldu.
Videonun altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;
- Çok tatlı bir kız ya... Mutluluğu daim olsun
- İnanılmaz tatlı bir kız...
- Çok tatlı kız hep böyle tatlı kalsın.
- Çok güzel ve şirin... Maşallah mutlu olsunlar hep