Sosyal medya bu gelini konuşuyor

Güncelleme:
Nikah kıyıldıktan sonra adı ve soyadı sorulan gelinin, soyadının değiştiğini fark ettiği anlardaki tepkisi sosyal medyada gündem oldu. Video kısa sürede milyonlarca görüntüleme aldı.

Nikah töreninde kaydedilen bir görüntü, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan videolarından biri hâline geldi. Nikâh memurunun gelinin adını soyadıyla birlikte okuduğu anda gelin, soyadının değiştiğini fark ederek şaşkınlıkla gülmeye başladı. O anlar davetliler tarafından kaydedildi ve paylaşılmasının ardından hızla yayıldı.

MİLYONLARCA GÖRÜNTÜLEME ALDI

Gelin, memurun yeni soyadını söylemesi üzerine yüzünde beliren şaşkınlık ve mutluluk ifadesiyle izleyenlerin kalbini kazandı. Samimi tepkisi sosyal medyada milyonlarca kullanıcı tarafından izlendi ve yorum yağmuruna tutuldu.

Videonun altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Çok tatlı bir kız ya... Mutluluğu daim olsun
  • İnanılmaz tatlı bir kız...
  • Çok tatlı kız hep böyle tatlı kalsın.
  • Çok güzel ve şirin... Maşallah mutlu olsunlar hep
Kaynak: Haberler.com / Magazin
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıCemil Baştürk:

demliği getitin. bu haberle çay demliycez ????????????

Haber YorumlarıEnes:

Turkiye olarak oturduk bu anları konusuyoruz. iyice saçmaladı bu site

Haber Yorumlarıyalcin gundogan:

ben bir b o k anlamadım. noldu şimdi nesi viral oldu

Haber Yorumlarıyalcin gundogan:

ne var burda kıçını salladı okadar

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
