Sosyal medya bu gelini konuşuyor

Nikah töreninde kaydedilen bir görüntü, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan videolarından biri hâline geldi. Nikâh memurunun gelinin adını soyadıyla birlikte okuduğu anda gelin, soyadının değiştiğini fark ederek şaşkınlıkla gülmeye başladı. O anlar davetliler tarafından kaydedildi ve paylaşılmasının ardından hızla yayıldı.

MİLYONLARCA GÖRÜNTÜLEME ALDI

Gelin, memurun yeni soyadını söylemesi üzerine yüzünde beliren şaşkınlık ve mutluluk ifadesiyle izleyenlerin kalbini kazandı. Samimi tepkisi sosyal medyada milyonlarca kullanıcı tarafından izlendi ve yorum yağmuruna tutuldu.

Videonun altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;