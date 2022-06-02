Sonunda İtiraf Etti! Bakın Ne İstiyor? - Haberler

Yaz tatili için kızı Nazlı ile Bodrum'a gideceğini anlatan Nilüfer, son dönemde kadın şarkıcıların kostümleri üzerinden yapılan tartışmalarla ilgili soru üzerine temkinli davranıp, "Hiç o konuya girmem. Herkes kendi giydiğinden sorumludur.

Herkes ne istiyorsa onu giysin. Sanatçı niye örnek olsun ki? Hem olsun hem de olmasın. Biraz karışık ve tartışmalı bir konu. O yüzden oralara dalmayalım" açıklamasında bulundu.

"TİKTOK HESABI AÇTIM"

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü şarkıcı, TikTok hesabı açtığını söyledi.

Nilüfer, tüm dünya starlarının Tiktok kullandığını ifade edip " Twitter'daki benim hesabım değil, ama artık Tiktok'da da varım. Bütün dünya starlarının hepsinin bir Tiktok hesabı var, oradan işleriyle ve özel hayatlarıyla ilgili paylaşım yapıyorlar. Ben de orada olmayı uygun gördüm" şeklinde konuştu.

Z kuşağı dahil tüm yaş gruplarına ulaşmayı istediğini söyleyen şarkıcı "7'den 70'e herkese ulaşmaya çalışacağım. Yaptığım müziğin her yaş grubuna ulaşmasını isterim" dedi.

"HAYATIMIN FİLM OLMASINA SICAK BAKARIM"

Nilüfer, "Hayatınızın film olmasını ister misiniz?" sorusuna ise "Belki bir belgesel olabilir ama çok doğru bir proje olması lazım, tabii ki sıcak bakarım" diye cevap verdi.

NİLÜFER KİMDİR?

Nilüfer Yumlu ya da bilinen adıyla Nilüfer (d. 31 Mayıs 1955), Türk şarkıcı, söz yazarı ve yapımcıdır. 1970'li yılların başından itibaren Türk pop müziğinin önde gelen yorumcularından biri oldu. 1972 yılında yayımladığı ilk 45'liğinin ardından, 1973'te "Dünya Dönüyor" ile asıl çıkışını yakaladı.

"Dünya Dönüyor"un yanı sıra, 70'ler boyunca yayımladığı "Göreceksin Kendini", "Başıma Gelenler", "Boşver", "Kim Arar Seni" gibi şarkılar Türk pop müziği klasikleri arasına girdi. 1978'de Eurovision'a katılmasının ardından 80'lerin başında müzikte etkisini hissettiren arabesk akımına kapıldı. Nilüfer '84 albümünde "Kar Taneleri" şarkısını söylediği ve 90'ların sonuna kadar birlikte çalıştığı Kayahan müzik kariyerinde önemli bir yer tuttu.

Nilüfer, 80'ler ve 90'ların ilk yarısına kadar büyük satış yakalayan pek çok albümün ardından, zirvesini Nilüfer'le albümüyle yaşadı. Pek çok müzisyenle çalıştığı bu albüm, "Mavilim", "Çok Uzaklarda", "Namussuz Akşamlar" gibi hitlerin de etkisiyle 750 binin üzerinde satarakyılın en çok satan albümlerinden biri oldu.

Bir sonraki albümüyle 1970'li yıllardaki hitlerini yeni düzenlemeleriyle yeni nesle taşıyan Nilüfer, 2000'lerdeki birkaç albümün ardından 2011'de yeni nesil rock müzik grup ve şarkıcılarıyla birlikte seslendirdiği 12 Düet albümü oldukça iyi tepkiler topladı. Bunun ardından bir devam albümü daha olan 13 Düet albümü geldi. Şarkıcı 2015 yılında DMC etiketiyle yayınlanan "Kendi Cennetim" albümünü piyasaya sürdü.

Snob Magazin / Magazin