Songül Karlı... 'BANA 'BEN MİT'TEYİM' DEDİ!'

Türkücü Songül Karlı 5 yıl evli kaldığı ve 2017 yılında boşandığı eski eşi Metin Yüncü tarafından 100 milyon lira dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi olmuş ve Yüncü'nün arasında bulunduğu 3 kişi hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 3'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Metin Yüncü, müşteki Songül Karlı ve tarafların avukatları katıldı.

"SONGÜL'E MESAJ GİDİNCE…"

Savunmasını yapması için söz verilen sanık Metin Yüncü, Songül Karlı ile evlenmeden önce arsa ve emlak işi yapan bir şirkette yönetici olduğunu ve ekonomik durumunun çok iyi olduğunu söyledi.

Florya'da satılık bir arsa olduğunu ilandan öğrendiğini belirten Yüncü, "Ancak daha sonra satıştan vazgeçildiği için burayı alma fikrinden mecburen vazgeçtik.

Tam olarak tarihini hatırlamamakla birlikte eski eşimden 2009 ya da 2010 yılında boşandım.

Eski eşim ile evliyken Songül ile yaşamaya başladım. Bu nedenle ilk eşimden anlaşmalı olarak boşandık.

2012 Nisan ayında Songül ile evlendik. Bu evlilik 5 yıl sürdü. 2017 yılında da boşandık.

Eski eşimle yaşamaya başladık. Hâlâ da eski eşimle yaşıyorum.

Songül Karlı'ya 'MİT'te tanıdıklarım var, Milli Emlak'ta tanıdıklarım var' şeklinde herhangi bir şey söylemedim.

Recep Demet isimli şahıs Konya'da yaşar ancak ben MİT başkanı olduğu ve cumhurbaşkanının sağ kolu olduğu yönünde de herhangi bir beyanda bulunmadım.

Songül Karlı'ya ait Sultanbeyli'ndeki arsayı o dönem ekonomik olarak sıkıştığı için satmaya karar verdik.

Vekaletname verildiği zaman, Songül arsanın satışı için vekalet verdiğini biliyordu.

Arsadan gelen 170 bin liralık parayı da kolluk aşamasında verdiğim ifademde dediğim gibi kullandım.

Songül'e eski eşimle olduğum yönünde mesaj gidince 'Ben sana yapacağımı biliyorum' demeye başladı. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

"BANA 'BEN MİT'TEYİM' DEDİ"

Müşteki Songül Karlı ise ifadesinde, "Dürüst olmak her zaman iyidir. Hiç hoş değil.

Söylenenlerin hiçbiri doğru değil. İnanılmaz güzel bir hikaye çıkarmışsın. Tebrik ediyorum.

Benim burada ne işim var ya ben manyak mıyım? Ben medyaya mal olmuşum.

Evli değilken oldu bu işler. 'Ben MİT'teyim' dedi. Konya'da MİT Bölge Başkanı Recep ile çalıştığını söylemişti.

Arsanın satış olayı da evlenmeden önce gerçekleşti.

Bana teminat olarak verileceğini söyleyerek vekaletname aldı. Benim çocuğumun geleceğiydi.

Vekaletnamenin içeriğini okumadım. Ancak daha sonra verdiğim vekaletnamenin satış yetkisini de kapsadığını arsa satılınca öğrendim.

Ben verdikleri ifadeye katılmıyorum. Güzel bir senaryo yazmışlar.

Çok küçük yaştan beri sanatçı olarak yapmış olduğum tüm birikimlerimi beni dolandırarak benden alan sanıktan şikayetçiyim" diye konuştu.

Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Magazinkolik / Magazin