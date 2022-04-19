Son günlerde dillerden düşmüyor! Yasmin Erbil'in transparan minisine yorum yağdı - Haberler

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Son günlerde dillerden düşmüyor! Yasmin Erbil'in transparan minisine yorum yağdı

Haberler.com - Magazin
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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, son günlerde yaptığı paylaşımlar nedeniyle dillerden düşmüyor. Erbil bu sefer de transparan minisiyle hayranlarının beğenisini kazandı.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımları ve tercih ettiği kıyafetlerle adından söz ettiriyor. Önceki günlerde "Yaz kızıyım ben" notuyla bir fotoğrafını paylaşan Erbil'in bu sefer de mini elbisesi çok beğenildi.

"AMAN BABAN GÖRMESİN"

Siyah transparan dekolteli, mini elbiseli fotoğrafını paylaşan Yasmin Erbil'e kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi. Paylaşımları çok konuşulan Erbil'in Instagram pozlarına, "Baba görmesin" şeklinde yorumlar yapılıyor.

İşte Yasmin Erbil'in o paylaşımı:

Son günlerde dillerden düşmüyor! Yasmin Erbil'in transparan minisine yorum yağdı

Haberler.com - Magazin

Mehmet Ali Erbil, Yasmin Erbil, Magazin, Haberler

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